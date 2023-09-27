27 сентября, 11:30Общество
Врач назвал две самые частые причины головокружения у пожилых
Фото: depositphotos/SIphotography
Головокружение у пожилых людей чаще всего может быть связано с атеросклерозом и гипертонией. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.
Для избавления от таких видов головокружения врач может назначить специальные медикаменты для сосудов. Кроме того, статины (препараты для снижения холестерина) и лекарства, которые будут приводить давление в норму.
Еще одна возможная причина недомогания – доброкачественное позиционное головокружение. Оно может наблюдаться как у пожилых, так и у молодых людей.
Избавиться от такого вида головокружения достаточно легко. "Есть специальный маневр, любой лор его знает, как этот кристаллик оттуда вытрясти. Тогда головокружение сразу пройдет", – заключил терапевт.
Ранее были названы недуги, признаком которых является шум в ушах. Такой симптом может, например, проявляться при заболевании внутреннего уха – болезни Меньера, а также при воспалительном поражении слуховой (евстахиевой) трубы – евстахиите. Кроме того, недомогание способны провоцировать гипертония, проблемы с сосудами, шейный остеохондроз, черепно-мозговые травмы и доброкачественные опухоли.
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