Врач назвал две самые частые причины головокружения у пожилых

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Головокружение у пожилых людей чаще всего может быть связано с атеросклерозом и гипертонией. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.





Алексей Хухрев врач-терапевт У людей старшего возраста, как правило, головокружение чаще всего возникает вследствие гипертонической болезни, атеросклеротического поражения, когда ухудшается кровоснабжение. В этом случае сама голова как будто шарик на веревочке подвешен, и человек идет и боится оступиться и упасть.

Для избавления от таких видов головокружения врач может назначить специальные медикаменты для сосудов. Кроме того, статины (препараты для снижения холестерина) и лекарства, которые будут приводить давление в норму.

Еще одна возможная причина недомогания – доброкачественное позиционное головокружение. Оно может наблюдаться как у пожилых, так и у молодых людей.





Алексей Хухрев врач-терапевт Если человек открыл глаза с утра, а мимо все поехало, закружилось, его затошнило и встать невозможно – это доброкачественное позиционное головокружение, которое связано с попадание кристалликов карбоната кальция во внутреннее ухо.

Избавиться от такого вида головокружения достаточно легко. "Есть специальный маневр, любой лор его знает, как этот кристаллик оттуда вытрясти. Тогда головокружение сразу пройдет", – заключил терапевт.

Ранее были названы недуги, признаком которых является шум в ушах. Такой симптом может, например, проявляться при заболевании внутреннего уха – болезни Меньера, а также при воспалительном поражении слуховой (евстахиевой) трубы – евстахиите. Кроме того, недомогание способны провоцировать гипертония, проблемы с сосудами, шейный остеохондроз, черепно-мозговые травмы и доброкачественные опухоли.

