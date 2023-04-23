Невролог объяснила, как отличить обычную головную боль от мигрени

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При мигрени, в отличие от обычной головной боли, возникает непереносимость света, запаха или звука. Об этом Москве 24 рассказала врач-невролог, кандидат медицинских наук Марина Аникина.

По ее словам, при мигрени чаще всего болит одна половина волосистой части головы. "Распределение боли может быть вперед или назад от виска, от затылка, от уровня шеи. То есть примерно те области, которые находятся под контролем тройничного нерва", – объяснила специалист.

При этом боль может не только постоянно возникать в одной и той же половине головы, но и менять положение.





Марина Аникина врач-невролог, кандидат медицинских наук Также мигрень сопровождается другими симптомами и вегетативными расстройствами: это непереносимость света, звука или запаха. Последнее может быть ее триггером. Например, вы идете по торговому центру, вас обгоняет человек с ярким ароматом парфюма, после чего начинает болеть голова.

У пациентов с мигренью риск инсульта в три раза выше, предупредила невролог. "Это заболевание – комплекс не только сосудистых, но и нейровоспалительных изменений. Это увеличивает риск тромбоза. Поэтому у пациента с мигренью, ее затяжным приступом вырастает риск ишемического инсульта", – рассказала Аникина в интервью программе "Доктор 24".

Возникновение этого заболевания можно прогнозировать по предвестникам приступов боли. "Может быть аура с нарушением речи, онемением руки или губ либо в виде головокружения. И тогда человек идет лечить патологию сосудов или шеи, не задумываясь, что это проявление совсем другого заболевания", – сказала Аникина.

По словам невролога, одна из основных причин мигрени – особая организация нервной системы, которая передается по наследству. "У женщин такое заболевание встречается намного чаще. Гормоны, которые влияют на репродукцию, очень сильные триггеры мигрени", – отметила врач.

Вылечить этот недуг раз и навсегда почти невозможно. При этом контролировать приступы можно, отметила Аникина. Врач подчеркнула, что существует популярный, но очень опасный метод избавления от мигрени – обливание головы горячим душем.





Марина Аникина врач-невролог, кандидат медицинских наук В основе мигрени лежит расширение сосудов. С горячей водой это происходит еще сильнее. Это большой риск возникновения инсульта.

Безопаснее будет обратиться к врачу, который назначит план лечения, заключила специалист.

Ранее невролог Александр Комаров перечислил продукты, от которых стоит отказаться при головной боли. По словам специалиста, если это симптом артериальной гипертензии, противопоказаны кофе, крепкие чаи и энергетики. Также следует отказаться от продуктов, которые могут повысить частоту сердечных сокращений и сузить сосуды.

