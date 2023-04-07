Врач рассказала о неожиданном предвестнике инсульта

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Зевота может быть предвестником инсульта. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

"Зевота – это такой компенсаторный механизм, который возникает при нехватке кислорода для мозга. Это не что иное, как очень глубокий вдох. Когда мы вдыхаем как можно больше воздуха", – пояснила специалист.

У зевоты может быть множество причин. Например, она возникает при нахождении в душном помещении или от переутомления во время умственной работы. Зачастую такой симптом сигнализирует, что человек не выспался. При этом в некоторых случаях он может предупреждать о развитии инсульта, говорит терапевт.





Надежда Чернышова врач-терапевт Иногда зевота случается при нарушении мозгового кровообращения, как предвестник инсульта. Но только на этот симптом нельзя полагаться, там есть еще и другие признаки.

Как правило, при инсульте у человека также может быть слабость в руке или ноге, асимметрия лица, затрудненная, невнятная речь, сильная головная боль, головокружение и потеря ориентации в пространстве.

"Надо помнить, что при инсульте у нас есть первые два часа, когда мы можем довезти человека до больницы, сразу начать терапию и избежать тяжелых последствий. Поэтому чем быстрее сам пациент или его близкие заметят какие-то отклонения и будет оказана медицинская помощь, тем больше шансов, что все пройдет без серьезных последствий", – заключила Чернышова.

Ранее были названы заболевания, о которых предупреждает прерывистый сон. Например, такой симптом может наблюдаться при инфекционных заболеваниях. Кроме того, возникать на фоне нарушения ритма и проводимости сердца. Также проблемы со сном иногда свидетельствуют о повышении артериального давления или развитии опухоли головного мозга.



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