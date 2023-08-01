Врач рассказал, о каких проблемах со здоровьем говорит шум в ушах

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Шум в ушах может быть симптомом целого ряда заболеваний. С ним сталкиваются больше четверти людей старшего поколения, рассказал в беседе с News.ru врач-отоларинголог Шагабутдин Мусаев.

Специалист уточнил, что ушной шум обычно появляется при акустических травмах, а также ушных заболеваниях, например отосклерозе, евстахиите и болезни Меньера. Кроме того, этим же симптомом могут сопровождаться шейный остеохондроз, гипертония, черепно-мозговые травмы, проблемы с сосудами и доброкачественные опухоли.

Как отметил Мусаев с шумом в ушах нередко сталкиваются люди старше 60 лет: на него жалуются в среднем от 25% пожилых пациентов. При этом иногда недуг сопровождается и другими симптомами, например, головокружением, тошнотой и повышенной температурой.

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