Отоларинголог предупредил об опасности носовых капель для гипертоников

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Капли для носа повышают артериальное давление, что нежелательно для гипертоников. Об этом Москве 24 рассказал отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.





Владимир Зайцев отоларинголог, кандидат медицинских наук В любом сосудосуживающем средстве для носа лекарственной единицей является адреналин. Он повышает артериальное давление.

Специалист посоветовал гипертоникам обратить внимание на детские капли для носа, чтобы избежать негативного воздействия на здоровье. "Если во взрослых каплях раствор 0,1%, то в детских – 0,05%. Гипертоникам рекомендуются 0,05% капли. Потом через минут пять-семь минут после закапывания можно промыть полость носа", – говорит Зайцев.

Вместе с тем стоит учитывать, что сосудосуживающие капли для носа не являются лекарственным средством. "Это препараты, которые просто снимают симптом заложенности носа. Нужно лечить заложенность носа, а не маскировать это состояние", – подчеркнул отоларинголог.

Ранее россиян предупредили об опасных последствиях не долеченного до конца насморка. В этом случае человек рискует получить воспаление придаточных пазух носа – синусит. Кроме того, инфекция может перейти из носа на ухо, то есть не исключено развитие отита. Во избежание осложнений при возникновении насморка рекомендуется сразу обращаться к врачу.

