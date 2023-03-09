Врач-оториноларинголог рассказал о первых симптомах гайморита у детей

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Врач-оториноларинголог Степан Горшков рассказал "Газете.ру", что первые симптомы гайморита можно запросто спутать с насморком.

"Отличительная особенность гайморита – головная боль и тяжесть в области переносицы. Этот симптом усиливается при смене положения головы", – объяснил Горшков.

Специалист порекомендовал попросить заболевшего ребенка наклонить голову вниз. Если он сообщит о болезненных ощущениях в области лба, то, скорее всего, у него гайморит. Помимо этого, боль может ощущаться в глазах, в висках и зубах.

Еще одним признаком заболевания врач назвал повышенную температуру тела. Как правило, она не поднимается очень высоко, но может держаться до нескольких дней подряд.

"Еще у ребенка могут слезиться глаза и опухать веки. Ночью часто появляется кашель из-за того, что слизь стекает по задней стенке носоглотки. Иногда дети жалуются на неприятный привкус во рту", – добавил Горшков.

Врач предупредил, что при появлении первых симптомов гайморита стоит обратиться в больницу. Для облегчения состояния ребенка он порекомендовал использовать сосудосуживающие препараты и промывать нос морской водой.

Ранее заведующий кафедрой оториноларингологии ЦГМА управления делами президента РФ Юрий Русецкий рассказал , что искривленная носовая перегородка может стать причиной головной боли, апноэ и гайморита.

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