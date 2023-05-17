Лор назвал главную опасность использования ушных ватных палочек

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Использование ушных ватных палочек небезопасно для здоровья, сообщает News.ru со ссылкой на отоларинголога Владимира Зайцева.

Специалист предупредил, что при слишком усердном удалении серы человек может нанести травму уху, что чревато осложнениями. К примеру, есть риск повредить барабанную перепонку.

По словам Зайцева, ватная палочка равняется диаметру слухового прохода, и сделать вслепую спиралевидное выковыривающее движение наружу, извлекающее серу, сложно.

"Сейчас производители ушли от слова "ушная палочка", теперь она называется "гигиеническая ватная палочка". Все зависит от степени усердия: чем усерднее человек начинает вычищать, тем риск нанести травму выше. Важно не переусердствовать", – сказал врач.

Он добавил, что удаление серы зависит от ширины наружного слухового прохода: чем он шире, тем больше шансов на удачную прочистку.

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