Эксперт рассказала, как быстро вернуть севший после простуды голос

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Последствия заболевания в виде осиплости голоса могут сопровождать человека еще несколько недель после выздоровления. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-фониатра, эксперта АНО "Культура здоровья" Дарью Харину.

"Если предстоит важная встреча и вам надо восстановить голос "здесь и сейчас", включите режим его экономии. Избегайте длительного, беспрерывного напряжения голоса, старайтесь использовать его, только когда подойдет время встречи", – рекомендовала эксперт.

Особенно важно при наличии севшего голоса не переходить на шепот. Подобным образом голосовым связкам можно нанести еще больший вред, предупредила Харина.

Для быстрого восстановления голоса помогут чистая питьевая вода без газа и травяные напитки. Кислой, соленой и острой пищи рекомендуется избегать, сообщила фониатр.

"И, конечно, никакого алкоголя и табачного дыма – это, пожалуй, главные внешние противники голоса", – пояснила эксперт.

До этого научный сотрудник института оториноларингологии имени Свержевского Олег Павлихин развеял миф о пользе сырых яиц для голоса. По словам специалиста, сырые яйца не оказывают никакого влияния на качество голоса. Более того, прием сырых яиц может нанести вред здоровью, предупредил Павлихин.



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