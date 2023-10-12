Врач назвала нетипичные симптомы инсульта

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Врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская назвала нетипичные симптомы инсульта, сообщает Life.ru.

По словам врача, об инсульте может свидетельствовать то, что у человека появляются несвойственные ему дурашливость, агрессия, неряшливость, нарушение ориентирования во времени и пространстве или, наоборот, чрезмерная апатичность и безвольность. Иногда инсульт похож на опьянение, что вводит окружающих в заблуждение, сказала Демьяновская.

Она подчеркнула, что люди моложе 40 лет часто списывают такие симптомы на другие заболевания. Они не думают, что это инсульт, поэтому не обращаются к врачам.

Чтобы распознать инсульт, можно попросить человека назвать себя, текущий год, а также улыбнуться или одновременно поднять руки. Если у человека инсульт, его улыбка будет кривой, он не сможет поднять руки, объяснила эксперт.

Для профилактики инсульта врач советует вести здоровый образ жизни, правильно питаться, отказаться от вредных привычек, контролировать артериальное давление и поддерживать умеренную физическую активность. Также хотя бы раз в год, по мнению эксперта, надо приходить на плановый прием к кардиологу и делать ЭКГ.

Кроме того, Демьяновская рекомендовала следить за уровнем сахара и холестерина в крови. Особую бдительность нужно проявлять, если у родственников первой линии был инсульт, отметила она.

Ранее терапевт Надежда Чернышова перечислила группы людей, кому больше всего грозит риск развития инфаркта. В них входят люди с сахарным диабетом, повышенным давлением, аритмией, атеросклерозом и наследственной предрасположенностью к сердечно-сосудистым проблемам.

Также высокий риск инфаркта у тех, кто однажды его уже перенес, добавила врач.

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