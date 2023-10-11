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11 октября, 11:55

Общество

Врач перечислила группы людей, кому больше всего грозит риск развития инфаркта

Фото: depositphotos/Kzenon

В группе риска по развитию инфаркта находятся люди с сахарным диабетом, повышенным давлением, аритмией, атеросклерозом и наследственной предрасположенностью к сердечно-сосудистым проблемам. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По словам эксперта, если у кого-то в семье случился инфаркт (особенно в молодом возрасте), это повод более внимательно отнестись к здоровью своего сердца. В зоне риска находятся и те, у кого он уже был.

Нарушение ритма (например, фибрилляция предсердий), высокий уровень холестерина и артериального давления, а также ишемическая болезнь сердца – все это тоже повышает вероятность инфаркта.
надежда Чернышова
врач-терапевт

Кроме того, инфаркту чаще всего подвержены больные диабетом, предупредила Чернышова.

"При современном уровне развития медицины они крайне редко погибают из-за большого количества сахара в крови. Чаще всего диабетики умирают как раз от инфаркта и инсульта. Все потому, что это заболевание способствует появлению бляшек и тромбов", – отметила терапевт.

Существует специальная шкала, по которой кардиолог просчитывает риски индивидуально для конкретного человека. На их основе врач расскажет, как можно избежать инфаркта.

Как правило, рекомендации достаточно простые. Это диета, физическая активность, умение справляться со стрессами, отказ от вредных привычек и прием препаратов для профилактики.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Ранее россиянам рассказали о предпочтительных цифрах давления для пожилых. Идеальным показателем считается значение 120 на 80, но для старшего возраста допустимо повышение верхней границы до 140. Измерять давление рекомендуется не чаще двух раз в день.

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