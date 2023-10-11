Врач перечислила группы людей, кому больше всего грозит риск развития инфаркта

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В группе риска по развитию инфаркта находятся люди с сахарным диабетом, повышенным давлением, аритмией, атеросклерозом и наследственной предрасположенностью к сердечно-сосудистым проблемам. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По словам эксперта, если у кого-то в семье случился инфаркт (особенно в молодом возрасте), это повод более внимательно отнестись к здоровью своего сердца. В зоне риска находятся и те, у кого он уже был.





надежда Чернышова врач-терапевт Нарушение ритма (например, фибрилляция предсердий), высокий уровень холестерина и артериального давления, а также ишемическая болезнь сердца – все это тоже повышает вероятность инфаркта.

Кроме того, инфаркту чаще всего подвержены больные диабетом, предупредила Чернышова.

"При современном уровне развития медицины они крайне редко погибают из-за большого количества сахара в крови. Чаще всего диабетики умирают как раз от инфаркта и инсульта. Все потому, что это заболевание способствует появлению бляшек и тромбов", – отметила терапевт.

Существует специальная шкала, по которой кардиолог просчитывает риски индивидуально для конкретного человека. На их основе врач расскажет, как можно избежать инфаркта.





Надежда Чернышова врач-терапевт Как правило, рекомендации достаточно простые. Это диета, физическая активность, умение справляться со стрессами, отказ от вредных привычек и прием препаратов для профилактики.

Ранее россиянам рассказали о предпочтительных цифрах давления для пожилых. Идеальным показателем считается значение 120 на 80, но для старшего возраста допустимо повышение верхней границы до 140. Измерять давление рекомендуется не чаще двух раз в день.

