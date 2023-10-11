11 октября, 11:55Общество
Врач перечислила группы людей, кому больше всего грозит риск развития инфаркта
Фото: depositphotos/Kzenon
В группе риска по развитию инфаркта находятся люди с сахарным диабетом, повышенным давлением, аритмией, атеросклерозом и наследственной предрасположенностью к сердечно-сосудистым проблемам. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
По словам эксперта, если у кого-то в семье случился инфаркт (особенно в молодом возрасте), это повод более внимательно отнестись к здоровью своего сердца. В зоне риска находятся и те, у кого он уже был.
Кроме того, инфаркту чаще всего подвержены больные диабетом, предупредила Чернышова.
"При современном уровне развития медицины они крайне редко погибают из-за большого количества сахара в крови. Чаще всего диабетики умирают как раз от инфаркта и инсульта. Все потому, что это заболевание способствует появлению бляшек и тромбов", – отметила терапевт.
Существует специальная шкала, по которой кардиолог просчитывает риски индивидуально для конкретного человека. На их основе врач расскажет, как можно избежать инфаркта.
Ранее россиянам рассказали о предпочтительных цифрах давления для пожилых. Идеальным показателем считается значение 120 на 80, но для старшего возраста допустимо повышение верхней границы до 140. Измерять давление рекомендуется не чаще двух раз в день.
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