Названы орехи, позволяющие снизить уровень холестерина в крови

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Употребление некоторых орехов может позволить снизить уровень "плохого" холестерина в крови. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Екатерину Кашух.

По словам специалиста, холестерин делится на "хороший" и "плохой". "Хороший" передвигается вместе с липопротеинами высокой плотности по кровеносной системе. "Плохой" же имеет свойство застревать в просвете сосудов с липопротеинами низкой плотности, образуя бляшки.

Это, в свою очередь, может привести к развитию атеросклероза, который провоцирует инфаркты и инсульты, сообщила врач.

Снизить уровень "плохого" холестерина в крови можно, употребляя в пищу грецкие, кедровые орехи, а также миндаль, фундук, кешью и арахис. Они содержат достаточное количество полиненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6, которые сводят к минимуму риск сердечно-сосудистых заболеваний.

"При этом не стоит забывать, что орехи достаточно калорийны, поэтому не стоит включать их в рацион в огромном количестве", – обратила внимание Кашух.

Для снижения уровня холестерина в крови достаточно употреблять около 30 граммов орехов в сутки, 10–15 граммов из которых – миндаль, а пять штук – грецкие орехи.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рекомендовал сдавать анализы на уровень холестерина в крови один раз в год. По его словам, такая периодичность подойдет людям, которые не страдают от повышенного холестерина. В других же случаях врач посоветовал посещать специалиста не реже одного раза в полгода.



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