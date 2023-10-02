Врач рассказал, кто находится в основной группе риска по болезням сердца

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Курильщики, люди, не контролирующие гипертонию, и люди с высоким уровнем холестерина, ожирением имеют повышенный риск развития инсульта и инфаркта. Об этом рассказал кардиолог, доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры факультетской терапии № 1 ФГБОУ ВО "Первый МГМУ им. И. М. Сеченова" Минздрава РФ Дмитрий Напалков, сообщает "Газета.ру".

По хронической сердечной недостаточности (ХСН) в группу риска входят люди, у которых заболевание связано с типичными для него симптомами – одышка, отеки, тахикардия, снижение переносимости физической нагрузки, падение насосной функции сердца.

По словам Напалкова, у таких пациентов плохой прогноз: каждый второй человек с диагнозом "продвинутая стадия сердечной недостаточности" не проживет пяти лет. Кроме того, у пациентов с ХСН в пять раз увеличивается риск внезапного летального исхода.

Те, у кого уже был первый инфаркт или инсульт, сразу попадают в группы высокого риска, так как есть вероятность повторения случившегося.

Врач отметил, что риск уменьшится в два раза, если пациент будет принимать все назначенные ему препараты. Если же он отказывается от терапии, то вероятность повторного инфаркта или инсульта возрастает в 3–10 раз.

Также есть люди, принимающие препараты, препятствующие тромбообразованию. Однако 1–2 пропуска терапии могут привести к тому, что у пациента произойдет либо первое острое событие, от которого его пытаются защитить, либо повторное. Из-за этого категорически запрещено самостоятельно прекращать принимать лекарства.

В заключение Напалков рекомендовал соблюдать режим приема препаратов и не прерывать лечение из-за невозможности купить лекарства, в РФ действует программа льготного обеспечения. К примеру, если человек перенес инфаркт, он может обратиться к врачу и после выписки из стационара по месту жительства получить бесплатно препараты для лечения.

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