Диетолог рассказал о пользе кисломолочных продуктов

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Ежедневное употребление одной или двух порций кисломолочных продуктов позволит получить суточную норму кальция, бифидо- и лактобактерий. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург.

По словам специалиста, кисломолочные продукты, помимо прочего, являются источником белка. Под одной порцией подразумевается стакан кефира, 200 граммов творога или две столовые ложки сметаны.

"Бактерии необходимы для поддержания здоровой микрофлоры кишечника, которая участвует в пищеварении, в стимуляции иммунитета, в профилактике возрастных и онкологических заболеваний", – пояснил Гинзбург, отметив, что нарушение состава микрофлоры может спровоцировать развитие рака толстой кишки.

В пищу эксперт рекомендовал употреблять фермерскую продукцию с коротким сроком годности. Он также посоветовал не покупать кисломолочные продукты с сахаром и высоким процентом жирности, поскольку они не несут пользы для организма и могут привести к набору лишнего веса.

Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева для улучшения пищеварения посоветовала употреблять в пищу больше овощей. Особенно полезными могут стать квашенные овощи, в частности, капуста.



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