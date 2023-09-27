Гастроэнтеролог рассказала, как предотвратить рак кишечника

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Восстановить работу ЖКТ, снизив при этом вероятность развития онкологии, можно бесплатно. Для этого необходимо тщательно пережевывать пищу, так как крупные волокна не перевариваются в желудке. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Диляру Лебедеву.

По ее информации, соляная кислота успевает "прожарить" только верхний слой пищи, крупные волокна попадают в толстый кишечник. Там обитают анаэробные бактерии, которые "обожают" мясо.

Врач объяснила, что микроорганизмы запускают в кишечнике процесс гниения, это может привести к колоректальному раку.

Кроме того, Лебедева посоветовала пить натощак стакан горячей воды за 15–20 минут до еды и практиковать "упражнение с вакуумом".

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург сообщил, что кисломолочные напитки считаются самыми полезными для работы кишечника. При этом лучше всего выбирать несладкие напитки, потому что добавленный сахар делает их менее полезными для здоровья.

До этого врач-терапевт Маргарита Королева заявила, что простые углеводы в избытке, а также жареная и жирная пища могут ухудшить работу кишечника. Для поддержания здоровья кишечника и его нормальной работы нужно включать в рацион продукты с содержанием клетчатки, подчеркнула эксперт.

"Доктор 24": кишечник