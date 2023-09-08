Врач назвал самые полезные напитки для кишечника

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Кисломолочные напитки считаются самыми полезными для работы кишечника. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург.





Михаил Гинзбург врач-диетолог В кисломолочных напитках есть бифидо- и лактобактерии, которые помогают нашему организму как симбиотная микрофлора. Это и защита иммунитета, и противовоспалительное действие, и поддержка самого кишечника.

При этом лучше всего выбирать именно несладкие напитки, поскольку добавленный сахар делает их менее полезными для здоровья, добавил врач.

"Сладкие кисломолочные напитки неправильно считать кисломолочными. Это просто сладкие напитки. Потому что присутствие сахара убивает все полезные свойства, которые в них могли бы быть", – заключил Гинзбург.

Ранее были названы продукты, употребление которых может навредить кишечнику. В частности, речь идет об избытке простых углеводов, поскольку они способны вызывать процесс брожения. Кроме того, рекомендуется избегать жирной и жареной пищи. Такая еда является балластом для кишечника и неполезна для него.

