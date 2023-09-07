07 сентября, 13:53Общество
Врач раскрыла главный секрет питания для продления жизни
Фото: depositphotos/magone
Разнообразное питание, в котором присутствуют зерновые, рыба, птица, овощи, фрукты, ягоды и ферментированные продукты, поможет увеличить продолжительность жизни. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
"Чтобы жить долго и не болеть, нужно есть разнообразные продукты из разных групп", – пояснила эксперт.
Специалист рекомендует питаться 4–5 раз в день небольшими порциями. В рационе обязательно должны быть зерновые, овощи, фрукты, ягоды, источники полноценного белка, полезные жиры и ферментированные продукты. Также следует пить в достаточном количестве воду, чтобы поддерживать процессы очищения организма от токсинов.
"Зерновые – это, например, овсянка, гречка, киноа, амарант. Такие продукты с щадящей обработкой дают возможность получить огромное количество полезных веществ. Также нужны сезонные овощи, фрукты", – объясняет Королева.
Источником полезных жиров может служить рыба северных морей. Она содержит огромное количество омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, которые обладают противовоспалительным действием, и легкоусвояемого белка.
"Сезонные ягоды всех цветов с антиоксидантами будут защищать наш организм от преждевременного старения. Подарят ему активность, работоспособность. Будут своевременно выводить из каждой клетки отработанные компоненты благодаря естественной детоксикации", – уточнила эксперт.
Вместе с тем Королева порекомендовала отказаться от рафинированных, жареных и максимально переработанных продуктов.
Ранее был назван продукт, употребление которого поможет продлить жизнь на 10 лет. Отмечается, что такого эффекта можно достичь, если включать в свой рацион чеснок. Дело в том, что продолжительность жизни сокращают болезни, которые в основном возникают из-за бактериальных или вирусных инфекций. В свою очередь, чеснок способен уничтожать в кишечнике патогенную микрофлору.
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