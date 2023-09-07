Врач раскрыла главный секрет питания для продления жизни

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Разнообразное питание, в котором присутствуют зерновые, рыба, птица, овощи, фрукты, ягоды и ферментированные продукты, поможет увеличить продолжительность жизни. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"Чтобы жить долго и не болеть, нужно есть разнообразные продукты из разных групп", – пояснила эксперт.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Ни одна клетка не живет так долго, если не получает все необходимые компоненты: ферменты, органические кислоты, витамины, минералы и другие молекулы, благодаря которым она и функционирует, помогая поддерживать здоровье в целом и долголетие в частности.

Специалист рекомендует питаться 4–5 раз в день небольшими порциями. В рационе обязательно должны быть зерновые, овощи, фрукты, ягоды, источники полноценного белка, полезные жиры и ферментированные продукты. Также следует пить в достаточном количестве воду, чтобы поддерживать процессы очищения организма от токсинов.

"Зерновые – это, например, овсянка, гречка, киноа, амарант. Такие продукты с щадящей обработкой дают возможность получить огромное количество полезных веществ. Также нужны сезонные овощи, фрукты", – объясняет Королева.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Источники полноценного белка – это мясо, птица, рыба, морепродукты. Источники белка присутствуют и в составе растительных продуктов – это, например, бобовые. Белок есть и во многих овощах в том числе. Их крайне необходимо использовать в своем рационе, потому что белковые молекулы постоянно обновляются в нашем организме.

Источником полезных жиров может служить рыба северных морей. Она содержит огромное количество омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, которые обладают противовоспалительным действием, и легкоусвояемого белка.

"Сезонные ягоды всех цветов с антиоксидантами будут защищать наш организм от преждевременного старения. Подарят ему активность, работоспособность. Будут своевременно выводить из каждой клетки отработанные компоненты благодаря естественной детоксикации", – уточнила эксперт.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Неплохо будет раз в неделю включать ферментированные продукты типа квашеной капусты, особенно людям с какими-то накопленными болезнями с целью обеспечения высокого иммунитета.

Вместе с тем Королева порекомендовала отказаться от рафинированных, жареных и максимально переработанных продуктов.

Ранее был назван продукт, употребление которого поможет продлить жизнь на 10 лет. Отмечается, что такого эффекта можно достичь, если включать в свой рацион чеснок. Дело в том, что продолжительность жизни сокращают болезни, которые в основном возникают из-за бактериальных или вирусных инфекций. В свою очередь, чеснок способен уничтожать в кишечнике патогенную микрофлору.

