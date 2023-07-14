Врач перечислила опасные для жизни ошибки после 60 лет

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Самолечение, недостаточная или, наоборот, чрезмерная физическая активность и несбалансированное питание считаются опасными ошибками, которые совершают пожилые люди. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

По ее словам, возрастные граждане часто принимают большое количество препаратов и, как правило, не следят, насколько те между собой сочетаются. "Когда лекарства принимаются вместе, они могут не сочетаться либо ослаблять или ухудшать действие друг друга. Здесь нужна помощь специалиста, врача, который все это скоординирует и расскажет, какие препараты когда принимать", – подчеркнула Романенко.

Кроме того, многие пожилые люди пьют лекарственные средства по совету своих знакомых, что также не является безопасным. "Лекарства – это не пищевые продукты, они должны приниматься строго по показаниям", – объясняет терапевт.





Татьяна Романенко врач-терапевт Нарушение рекомендаций, доз, самостоятельная отмена или назначение каких-либо лекарств, несоблюдение времени приема этих препаратов для пожилого человека может быть не просто неэффективно, но иногда и стоить жизни.

Кроме того, пожилые люди совершают ошибку, когда ведут малоподвижный образ жизни. Однако чрезмерная физическая активность также может быть не на пользу, поэтому во всем важно соблюдать меру.

"Если мы не выходим на улицу, сердце совершенно перестает тренироваться, не говоря уже о том, что мы не получаем витамин D. Но есть и другая крайность – пожилые люди берут на плечи рюкзак, сумку, тележку и едут в магазин, на дачу и там начинают работать как двадцать лет назад. Это опасно тем, что могут быть травмы", – предупредила эксперт.





Татьяна Романенко врач-терапевт Зачастую пожилые питаются крайне однообразно. Большую часть рациона могут составлять углеводы. При этом у пожилых и так происходит нарушение белкового обмена. Белки плохо усваиваются, развивается тяжелое состояние, которое называется саркопения (утрата мышечной массы. – Прим. ред.). И здесь очень четко нужно соблюдать сбалансированность пищевого рациона.

Ранее пожилых россиян предупредили об опасности каш. Отмечается, что это калорийное блюдо, употребление которого на фоне малоподвижного образа жизни может привести к набору лишнего веса. Ситуация ухудшается еще больше, если человек делает выбор в пользу каш быстрого приготовления. Дело в том, что по своим свойствам они больше похожи на сахар, а не на сложные углеводы.

