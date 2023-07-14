12:47Общество
Врач перечислила опасные для жизни ошибки после 60 лет
Фото: depositphotos/NatashaFedorova
Самолечение, недостаточная или, наоборот, чрезмерная физическая активность и несбалансированное питание считаются опасными ошибками, которые совершают пожилые люди. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
По ее словам, возрастные граждане часто принимают большое количество препаратов и, как правило, не следят, насколько те между собой сочетаются. "Когда лекарства принимаются вместе, они могут не сочетаться либо ослаблять или ухудшать действие друг друга. Здесь нужна помощь специалиста, врача, который все это скоординирует и расскажет, какие препараты когда принимать", – подчеркнула Романенко.
Кроме того, многие пожилые люди пьют лекарственные средства по совету своих знакомых, что также не является безопасным. "Лекарства – это не пищевые продукты, они должны приниматься строго по показаниям", – объясняет терапевт.
Кроме того, пожилые люди совершают ошибку, когда ведут малоподвижный образ жизни. Однако чрезмерная физическая активность также может быть не на пользу, поэтому во всем важно соблюдать меру.
"Если мы не выходим на улицу, сердце совершенно перестает тренироваться, не говоря уже о том, что мы не получаем витамин D. Но есть и другая крайность – пожилые люди берут на плечи рюкзак, сумку, тележку и едут в магазин, на дачу и там начинают работать как двадцать лет назад. Это опасно тем, что могут быть травмы", – предупредила эксперт.
Ранее пожилых россиян предупредили об опасности каш. Отмечается, что это калорийное блюдо, употребление которого на фоне малоподвижного образа жизни может привести к набору лишнего веса. Ситуация ухудшается еще больше, если человек делает выбор в пользу каш быстрого приготовления. Дело в том, что по своим свойствам они больше похожи на сахар, а не на сложные углеводы.
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