14:18Общество
Врач назвала идеальный напиток для поддержания здоровья пожилых
Фото: depositphotos/Alp_Aksoy
Кефир поддержит здоровье пожилых людей и поможет в профилактике различных заболеваний. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
По словам эксперта, в пожилом возрасте часто ухудшается состояние кожи. Она становится тонкой, легко трескается и травмируется. "Нам помогут витамины группы B, которые содержатся в кефире. Благодаря этому напитку происходит улучшение регенерации кожи, ее утолщение и даже профилактика пролежней у лежачих пожилых людей", – отметила Мухина.
Также напиток будет способствовать улучшению состояния волос у возрастной категории граждан. "Кефир можно использовать как маску для волос или употреблять внутрь. Это очень мощный питательный продукт. Он содержит все, что необходимо волосам, в том числе и белки", – пояснила врач, добавив, что последние будут полезны и для поддержания мышечной массы пожилых людей.
Кроме того, в кефире содержится много кальция. Поэтому он будет полезен для профилактики остеопороза. Также в напитке присутствуют витамины A, E и D.
Помимо того, кефир будет полезен для легких, которые страдают в пожилом возрасте, так как способствует усилению синтеза сурфактанта (смесь поверхностно-активных веществ, выстилающая легочные альвеолы. – Прим.ред.), заключила врач.
Ранее был назван наиболее полезный овощ для возрастной категории граждан. В частности, речь идет о белокочанной капусте. Она богата витамином C и содержит много клетчатки, необходимой для кишечника. Употребление этого овоща будет способствовать снижению в организме уровня холестерина.
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