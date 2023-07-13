Врач назвала идеальный напиток для поддержания здоровья пожилых

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Кефир поддержит здоровье пожилых людей и поможет в профилактике различных заболеваний. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По словам эксперта, в пожилом возрасте часто ухудшается состояние кожи. Она становится тонкой, легко трескается и травмируется. "Нам помогут витамины группы B, которые содержатся в кефире. Благодаря этому напитку происходит улучшение регенерации кожи, ее утолщение и даже профилактика пролежней у лежачих пожилых людей", – отметила Мухина.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Из-за возрастных изменений у пожилых нарушается тепловой обмен, они быстрее зябнут, простужаются, переохлаждаются. Кефир поможет поднять иммунитет, вытеснить условно-патогенную флору и создать полезную.

Также напиток будет способствовать улучшению состояния волос у возрастной категории граждан. "Кефир можно использовать как маску для волос или употреблять внутрь. Это очень мощный питательный продукт. Он содержит все, что необходимо волосам, в том числе и белки", – пояснила врач, добавив, что последние будут полезны и для поддержания мышечной массы пожилых людей.

Кроме того, в кефире содержится много кальция. Поэтому он будет полезен для профилактики остеопороза. Также в напитке присутствуют витамины A, E и D.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Витамин A необходим для профилактики ухудшения зрения у пожилых людей. Он еще важен для слуха, так как усиливает синтез эластина для барабанной перепонки, которая позволяет нам слышать звуки. Витамин E – это витамин молодости, а витамин D необходим для иммунитета, метаболизма, здоровых костей.

Помимо того, кефир будет полезен для легких, которые страдают в пожилом возрасте, так как способствует усилению синтеза сурфактанта (смесь поверхностно-активных веществ, выстилающая легочные альвеолы. – Прим.ред.), заключила врач.

Ранее был назван наиболее полезный овощ для возрастной категории граждан. В частности, речь идет о белокочанной капусте. Она богата витамином C и содержит много клетчатки, необходимой для кишечника. Употребление этого овоща будет способствовать снижению в организме уровня холестерина.

