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13:53

Общество

Врач назвала продукт с противовоспалительным эффектом

Фото: 123RF/serezniy

Щавель содержит много полезных веществ и обладает противовоспалительным действием. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Как подорожник используют при каких-то ранках, такими же свойствами обладает и щавель, только его употребляют внутрь. Это хорошее противовоспалительное средство. Он подавляет рост патогенной флоры. Не уничтожает ее, как антисептик, а не дает ей размножаться и развиваться.
Елена Соломатина
врач-диетолог

Кроме того, щавель – хороший источник витамина C. "Этот витамин необходим для иммунной системы, для поддержания сердечно-сосудистой системы, улучшения состояния кожи. Без витамина C не усваивается железо", – перечисляет диетолог.

Также в растении много калия, магния, фосфора и витаминов группы B. "Калий необходим для нормальной работы сердечной мышцы, для регулирования водного баланса. Он выводит излишки жидкости из организма, предотвращает отеки и повышение артериального давления", – отметила эксперт.

Магний расслабляет сосудистую стенку, не дает учащаться сердцебиению, предотвращает аритмию. Фосфор необходим для нормальной работы мозга, для усвоения того же кальция. Витамины группы B – это наша память, когнитивные возможности.
Елена Соломатина
врач-диетолог

Щавель можно есть в свежем виде в салатах или добавлять в суп. Однако важно помнить, что из-за термической обработки часть витамина C разрушается. Поэтому при варке супа щавель лучше класть в самом конце.

Ранее россиянам рассказали, какой салат работает как щетка для кишечника. Для приготовления блюда нужно взять белокочанную капусту, морковь и свеклу. Все продукты должны быть в сыром виде. Отмечается, что такой салат поможет удалить из кишечника лишнее содержимое.

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