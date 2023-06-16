Врач назвала продукт с противовоспалительным эффектом

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Щавель содержит много полезных веществ и обладает противовоспалительным действием. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог Как подорожник используют при каких-то ранках, такими же свойствами обладает и щавель, только его употребляют внутрь. Это хорошее противовоспалительное средство. Он подавляет рост патогенной флоры. Не уничтожает ее, как антисептик, а не дает ей размножаться и развиваться.

Кроме того, щавель – хороший источник витамина C. "Этот витамин необходим для иммунной системы, для поддержания сердечно-сосудистой системы, улучшения состояния кожи. Без витамина C не усваивается железо", – перечисляет диетолог.

Также в растении много калия, магния, фосфора и витаминов группы B. "Калий необходим для нормальной работы сердечной мышцы, для регулирования водного баланса. Он выводит излишки жидкости из организма, предотвращает отеки и повышение артериального давления", – отметила эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог Магний расслабляет сосудистую стенку, не дает учащаться сердцебиению, предотвращает аритмию. Фосфор необходим для нормальной работы мозга, для усвоения того же кальция. Витамины группы B – это наша память, когнитивные возможности.

Щавель можно есть в свежем виде в салатах или добавлять в суп. Однако важно помнить, что из-за термической обработки часть витамина C разрушается. Поэтому при варке супа щавель лучше класть в самом конце.

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