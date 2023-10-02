02 октября, 08:00Общество
Врач назвала две привычки, которые ухудшают работу щитовидной железы
Фото: depositphotos/AntonMatyukha
Дефицит йодосодержащих продуктов в рационе и бесконтрольный прием добавок с этим микроэлементом могут нарушить работу щитовидной железы. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
Для нормальной работы щитовидной железе нужен йод, который помогает ей синтезировать гормоны.
Для крепкого здоровья врач посоветовала регулярно употреблять рыбу и прочие морепродукты, так как они богаты йодом. Вместе с тем необходимо избегать другой крайности. Речь идет о бесконтрольном приеме БАДов и лекарств с содержанием этого микроэлемента, поскольку его передозировка, как и дефицит, может нанести вред организму.
"При избытке йода щитовидной железе тоже не очень просто. Это нарушает ее работу, и ей приходится функционировать в сложных условиях", – заключила Чернышова.
Ранее были названы симптомы, которыми сопровождаются основные заболевания щитовидной железы. Например, при тиреотоксикозе – избыточном производстве ее гормонов – человек может столкнуться с тахикардией, потливостью, одышкой и тремором рук. Кроме того, с усилившимся чувством тревожности и перепадом настроения. Если же щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов, то появляются слабость, сонливость, апатия, отеки и прибавка в весе.
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