Врач назвала две привычки, которые ухудшают работу щитовидной железы

Фото: depositphotos/AntonMatyukha

Дефицит йодосодержащих продуктов в рационе и бесконтрольный прием добавок с этим микроэлементом могут нарушить работу щитовидной железы. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Для нормальной работы щитовидной железе нужен йод, который помогает ей синтезировать гормоны.





Надежда Чернышова врач-терапевт Если человек употребляет недостаточно йодосодержащих продуктов, щитовидной железе приходится увеличивать свой объем, чтобы выработать то же количество гормонов при малом поступлении йода. Появляется так называемый зоб, который характерен для тех регионов, где в рационе дефицит этого микроэлемента.

Для крепкого здоровья врач посоветовала регулярно употреблять рыбу и прочие морепродукты, так как они богаты йодом. Вместе с тем необходимо избегать другой крайности. Речь идет о бесконтрольном приеме БАДов и лекарств с содержанием этого микроэлемента, поскольку его передозировка, как и дефицит, может нанести вред организму.

"При избытке йода щитовидной железе тоже не очень просто. Это нарушает ее работу, и ей приходится функционировать в сложных условиях", – заключила Чернышова.

Ранее были названы симптомы, которыми сопровождаются основные заболевания щитовидной железы. Например, при тиреотоксикозе – избыточном производстве ее гормонов – человек может столкнуться с тахикардией, потливостью, одышкой и тремором рук. Кроме того, с усилившимся чувством тревожности и перепадом настроения. Если же щитовидная железа вырабатывает недостаточное количество гормонов, то появляются слабость, сонливость, апатия, отеки и прибавка в весе.

