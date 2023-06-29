Врач назвал полезные продукты для щитовидной железы

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Печень трески, морская рыба, фейхоа и некоторые другие продукты за счет содержания йода будут полезны для нормальной работы щитовидной железы. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Он напомнил, что йод участвует в производстве гормонов щитовидной железы, поэтому данный микроэлемент необходим человеку.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук В основном йод содержится в морской рыбе, водорослях, фейхоа, моллюсках, креветках и йодированной соли. Еще можно назвать печень трески – это один из самых богатых продуктов по содержанию йода. В небольшом количестве йод содержат яйца, щавель, кефир.

Получить передозировку йодом из продуктов практически невозможно.

"В продуктах с йодом содержится такое количество этого элемента, которое будет поддерживать функции щитовидной железы. При этом йод из продуктов при умеренном их употреблении не оказывает никакого отрицательного влияния. То есть для того, чтобы получить токсическую дозу, надо съедать несколько килограммов продукта, что вряд ли кому-то под силу", – заключил Кондрахин.

Ранее россиянам рассказали, кому необходимо проверить работу щитовидной железы. В частности, речь идет о беременных и недавно родивших женщинах, а также людях, которым больше 40 лет. Кроме того, пристальное внимание к щитовидке рекомендуется уделять пациентам с аутоиммунными заболеваниями.

