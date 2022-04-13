Врач перечислила признаки дефицита йода в организме

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Врач-терапевт, кардиолог ЦКБ Управления делами президента РФ Дарья Волкова рассказала Москве 24, что повышенная утомляемость, потливость, а также запоры, отеки и набор веса могут указывать на недостаток йода в организме.
Этот элемент участвует в формировании гормонов щитовидной железы. Когда в организме его недостаточно, щитовидка начинает "сбоить" и работа органа нарушается, говорит эксперт. В результате возникает гипотиреоз, симптомы которого могут указывать на нехватку йода, объясняет специалист.
"Возникает повышенная утомляемость, сонливость, потливость, нарушение в метаболическом обмене, то есть это могут быть запоры. Из-за сниженной функции щитовидной железы у людей в организме чаще задерживается жидкость, формируются отеки и может быть такой псевдонабор веса не за счет жировой ткани, а просто за счет избыточной воды", – сказала врач в интервью программе "Доктор 24".
Однако это не значит, что наносить йод на кожу совсем не нужно, продолжает терапевт. "Йод помогает в заживлении ран, снятии отечности, припухлости и улучшает рассасывание синяков. Он стимулирует клетки на регенерацию", – говорит эксперт.
Йод наносят на пораженный участок в виде сетки, чтобы не получить ожог, уточнила Волкова. Чтобы восполнить баланс этого элемента в организме, специалист рекомендует ежедневно употреблять пять граммов йодированной соли. По ее словам, обычно йод назначают беременным.
"Он необходим для нормального развития плода, внутриутробного развития, формирования нервной трубки, заложения нервной системы. И, в частности, для работы щитовидной железы плода", – объясняет врач.
Ранее врач-диетолог Ирина Рыль рассказала, какую пищу стоит употреблять для нормальной работы щитовидной железы. В меню необходимо добавить морскую капусту и рыбу, а также морепродукты. Это будет способствовать пополнению запасов йода в организме, говорит эксперт. Вместе с тем диетолог советует обратить внимание на абрикосы, киви, бананы, инжир и авокадо, которые являются источниками тирозина. Эта аминокислота также важна для оптимального уровня выработки гормонов.
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