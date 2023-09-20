Врач перечислил симптомы основных заболеваний щитовидной железы

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Заболевания щитовидной железы, как правило, связаны с нарушением функций этого органа или с его структурными изменениями, рассказал хирург-эндокринолог Виктор Макарьин в эфире радио Sputnik.

Специалист перечислил симптомы, которые появляются, когда работа щитовидки нарушена. Так, при избыточной выработке гормонов (тиреотоксикозе) может усиливаться тревожность, появляются тремор рук, потливость, а также одышка при небольших нагрузках. Врач отметил, что глаза могут казаться выпученными.

По словам Макарьина, у пациентов, страдающих от тиреотоксикоза, может быть увеличена шея, могут развиться тахикардия и аритмия. Кроме того, при избытке гормонов человек подвержен частым перепадам настроения.

"Узловые образования в щитовидной железе относятся к структурным изменениям. Пациент при этом чувствует какую-то шишку на шее. То есть первым симптомом здесь может быть появление опухоли на передней поверхности шеи ниже кадыка", – добавил он.

Если же возникает обратная ситуация – гормонов вырабатывается недостаточно, у человека наблюдаются апатия, слабость и сонливость. Эндокринолог назвал гормоны топливом для организма, сравнив их с бензином, который необходим для машины.

"Другие симптомы гипотиреоза – отеки на лице, прибавка в весе. Но это может быть максимум полтора-два килограмма, не надо путать это с ожирением из-за неправильного питания и образа жизни", – подчеркнул он.

Макарьин призвал при обнаружении симптомов обращаться к специалисту. Заболевания щитовидной железы чаще всего лечат лекарственными препаратами, однако в некоторых случаях требуется хирургическое вмешательство, резюмировал врач.

Ранее врач-эндокринолог Марина Берковская рассказала, что йод, селен, витамин D, железо, цинк и магний необходимы для нормальной работы щитовидной железы.

По ее словам, самым важным микронутриентом является йод, который входит в состав вырабатываемых щитовидкой тиреоидных гормонов. При его дефиците у взрослого человека развивается диффузный или узловой зоб.



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