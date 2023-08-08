Врач назвала шесть микронутриентов, необходимых для здоровья щитовидки

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Йод, селен, витамин D, железо, цинк и магний необходимы для нормальной работы щитовидной железы. Об этом Москве 24 рассказала врач-эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Марина Берковская.

По ее словам, самым важным микронутриентом является йод, который входит в состав вырабатываемых щитовидкой тиреоидных гормонов. При его дефиците у взрослого человека развивается диффузный, или узловой, зоб.

"У ребенка дефицит йода способен привести к таким серьезным последствиям, как нарушение умственного развития. А нехватка элемента во время беременности может стать причиной гибели плода", – предупредила врач.



Марина Берковская врач-эндокринолог В организме йод не образуется, поэтому, чтобы щитовидка работала должным образом, человеку важно регулярно получать йод извне – с едой, водой, препаратами.

Еще один важный микронутриент – селен. Он участвует в обмене тиреоидных гормонов, а также защищает щитовидку от свободных радикалов. Известно, что дефицит селена связан с повышением риска аутоиммунных заболеваний щитовидной железы и ее рака, рассказала Берковская.

Прием селена может облегчить течение тиреотоксикоза и эндокринной офтальмопатии при болезни Грейвса. Также он снижает уровень антител к щитовидной железе, добавила эндокринолог.

Необходим и витамин D: он обладает мощными иммуномодулирующими и противовоспалительными свойствами, отметила врач. А у тех, кто испытывает дефицит этого витамина, чаще развиваются аутоиммунные заболевания щитовидки, такие как аутоиммунный тиреоидит (АИТ) и болезнь Грейвса.



Марина Берковская врач-эндокринолог Здоровье щитовидки невозможно и без железа. С его участием в том числе происходит синтез тиреоидных гормонов. А его дефицит приводит к снижению активности важнейшего фермента железы – тиреоидной пероксидазы, что может способствовать ухудшению функции органа.

Еще один важный элемент – это цинк. Он тоже участвует в синтезе тиреоидных гормонов, а его дефицит приводит к нарушениям их уровня и нарастанию антитиреоидных антител. У пациентов с АИТ при восполнении дефицита цинка функция щитовидной железы улучшается, рассказала эндокринолог.

Также необходим магний. Он участвует в транспорте йода в щитовидку и обеспечивает нормальную работу митохондрий. При дефиците магния нарушается поглощение йода железой, нарастает уровень воспаления и повышается риск аутоиммунных заболеваний органа у предрасположенных к ним лиц. Кроме того, нехватка магния приводит к усугублению симптомов при гипотиреозе и тиреотоксикозе, заключила Берковская.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин назвал печень трески одним из самых богатых продуктов по содержанию йода. Также элемент содержится в водорослях, морской рыбе, фейхоа, моллюсках, креветках и йодированной соли.