Врач рассказала, о каких проблемах со здоровьем говорит ощущение нехватки воздуха

Фото: depositphotos/imagepointfr

Ощущение нехватки воздуха может указывать на паническое расстройство, анемию, проблемы с легкими, сердцем и щитовидной железой. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Наиболее частая причина такого состояния – нарушения в работе нервной системы. Это так называемое проявление гипервентиляционного синдрома, панического расстройства", – отметила эксперт.

Кроме того, нехватка воздуха может сигнализировать о патологии внутренних органов. "Частыми причинами одышки также являются проблемы с сердцем и легкими", – говорит врач.





Татьяна Романенко врач-терапевт Чувство нехватки воздуха может возникать и при болезнях щитовидной железы, когда она увеличивается в размерах и есть так называемый зоб. Он может приводить к тому, что затрудняется дыхание. При нарушениях со стороны гематологической сферы, анемии, также может возникать ощущение нехватки воздуха.

Ранее кардиолог, доцент кафедры терапии медицинского факультета Госуниверситета просвещения Грант Шехян рассказал, из-за чего человека может настигнуть внезапный обморок. По словам эксперта, такое, в частности, происходит, когда на короткий отрезок времени нарушается кровообращение в головном мозге. Зачастую это связано с резким снижением центрального систолического давления.

