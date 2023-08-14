Кардиолог рассказала, может ли произойти инфаркт из-за испуга

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Любое сильное эмоциональное потрясение может привести к инфаркту миокарда, рассказала Москве 24 кардиолог, аритмолог, кандидат медицинских наук Евгения Кулакова.

По ее словам, самой частой причиной инфаркта все же является атеросклероз. При нем из-за нарушения обмена холестерина на сосудистой стенке изнутри постепенно появляются жировые "отложения". Они приводят к формированию атеросклеротической бляшки, способной значительно сужать просвет сосуда вплоть до полной закупорки.

Однако испуг, как и любое другое эмоциональное потрясение, тоже может стать причиной инфаркта. В стрессовой ситуации наше сердце начинает работать в экстренном режиме, чтобы защитить организм, учащается пульс, увеличивается уровень адреналина, возникает спазм сосудов. Кроме того, подскакивает артериальное давление и увеличивается риск тромбообразования. Все это может спровоцировать приступ.



Евгения Кулакова кардиолог, аритмолог, кандидат медицинских наук К инфаркту может привести не только негативный стресс: испуг, ссора, гнев, переживания из-за трагического случая, выступление на публике. Причиной также может стать радостное событие – новость о крупном выигрыше в лотерее, победный гол любимой команды и так далее.

При этом приступ может случиться даже у молодых и, казалось бы, здоровых людей. Но для этого интенсивность эмоций должна быть очень высокой. И скорее такое все же произойдет с теми, у кого есть предрасположенность, подчеркнула врач.

Чаще всего реакция на стресс со стороны сердца не такая фатальная. В большинстве случаев эмоциональный скачок сначала приводит к другим сердечным заболеваниям. Например, таким проявлением может стать стенокардия Принцметала, которая характеризуется возникновением периодических болей в сердце, не связанных с физической нагрузкой. Постепенно эти симптомы могут приобретать регулярный характер и появляться ежедневно в ранние утренние часы, рассказала врач.

Но, кроме стресса, спровоцировать их могут курение, сосудосуживающие капли от насморка, гормональные препараты, наркотики, а также холод и перепады температуры, отметила кардиолог.



Евгения Кулакова кардиолог, аритмолог, кандидат медицинских наук Еще один вариант повреждения сердечной мышцы из-за стресса – это болезнь такоцубо. Ее симптомы напоминают острый инфаркт миокарда: появляется резкая интенсивная боль за грудиной, которая не ослабевает от приема обезболивающих. Боль отдает в левую руку, нижнюю челюсть и межлопаточное пространство.

При этом повышается температура тела, может появиться холодный и липкий пот, страх смерти, одышка в покое и при минимальной нагрузке. Около 90 процентов больных – это женщины в менопаузе и постменопаузе, отметила Кулакова.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко предупредила о том, что к инфаркту или инсульту способен привести холодный душ. Холодная вода может вызвать спазм сосудов, а это риск повышения давления, сердечно-сосудистых катастроф.