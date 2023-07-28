Врач рассказала, чего не стоит делать при аритмии

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При аритмии не следует игнорировать свое состояние, заниматься самолечением, интенсивными физическими нагрузками, а также употреблять алкоголь и курить. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

"В норме мы не чувствуем, как работает сердце. Но если начинаем ощущать какие-то перебои с ним, это повод обратиться к врачу. Потому что это может свидетельствовать о многих патологических состояниях", – отметила эксперт.

По словам Романенко, если у человека появилась аритмия, нельзя игнорировать это состояние.





Татьяна Романенко врач-терапевт Потому что иногда это может стоить жизни. Могут развиться тяжелые нарушения проводимости, ритма, что может закончиться летальным исходом.

Также не стоит заниматься самолечением аритмии и пить лекарства по совету друзей или знакомых. "Препараты без назначения врача ни в коем случае нельзя принимать, потому что в ряде случаев они могут навредить", – предупредила Романенко.

Кроме того, при нарушении сердечного ритма лучше избегать интенсивной физической нагрузки. "Если у вас сердце бьется неравномерно и вы не были у врача, не нужно бегать на дорожке или совершать какую-то другую физическую нагрузку. Потому что состояние может ухудшиться. Другое дело, если после обследования доктор скажет, что вам показана физическая активность. Но она, как правило, умеренная", – объясняет терапевт.





Татьяна Романенко врач-терапевт Алкоголь сам по себе может провоцировать нарушение ритма. Так что ни о каком лечении аритмии речи даже быть не может. Курение неполезно вообще всем людям, тем более тем, у кого есть заболевание сердца и сосудов. Состояние тоже может ухудшиться.

Ранее россиянам рассказали, как после 50 лет сохранить здоровое сердце. Отмечается, что с возрастом риск столкнуться с аритмией, ишемической болезнью, гипертонией и другими недугами увеличивается. Поэтому важно избавиться от вредных привычек, а также повысить физическую активность, например начать больше гулять. Кроме того, следует обратить внимание на питание. В частности, добавить в меню много овощей и фруктов, а также снизить потребление жирной и сладкой пищи.

