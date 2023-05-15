Врач предупредила о серьезной опасности холодного душа

Фото: depositphotos/Lopolo

Холодный душ может спровоцировать насморк, бронхит, а также привести к инфаркту или инсульту. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Любая холодная вода – это риск переохлаждения. Может быть насморк, бронхит или какое-то другое воспаление нижних и верхних дыхательных путей", – предупредила эксперт.

Также холодная вода может вызвать спазм сосудов и спровоцировать более серьезные проблемы со здоровьем.





Татьяна Романенко врач-терапевт Спазм сосудов – это риск повышения давления, сердечно-сосудистых катастроф. Может быть инсульт или инфаркт. Есть такая форма инфаркта миокарда – холодовой инфаркт.

Ранее были названы главные ошибки, которые люди допускают во время купания в ванной. В частности, речь идет про использование слишком горячей воды. В идеале ее температура должна составлять 30–32 градуса. В противном случае можно высушить кожу. Кроме того, принимать ванну рекомендуется не чаще двух раз в неделю.

