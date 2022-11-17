08:02Общество
Врач рассказала, когда нельзя принимать горячий душ
Фото: depositphotos/Lopolo
Горячий душ не стоит принимать при высокой температуре, боли в сердце и повышенном артериальном давлении. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
Эксперт объяснила, что если делать это при высокой температуре тела, то она поднимется еще больше. "В такой ситуации не нужно согревать", – добавила специалист.
По словам Чернышовой, лучше всего принимать контрастный душ и чередовать горячую воду с более прохладной, близкой к комнатной температуре.
"Этого контраста уже будет достаточно для того, чтобы организм это воспринял как мягкое стимулирование иммунитета", – указала эксперт.
Ранее главный инфекционист Москвы, доктор медицинских наук Николай Малышев рассказал, для кого поход в баню может быть опасным. Речь идет о людях с гепатитом, анемией, эпилепсией и кожными заболеваниями в стадии обострения. Также не стоит париться, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
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