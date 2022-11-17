Врач рассказала, когда нельзя принимать горячий душ

Фото: depositphotos/Lopolo

Горячий душ не стоит принимать при высокой температуре, боли в сердце и повышенном артериальном давлении. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Эксперт объяснила, что если делать это при высокой температуре тела, то она поднимется еще больше. "В такой ситуации не нужно согревать", – добавила специалист.



Надежда Чернышова врач-терапевт При болях в сердце и высоком артериальном давлении тоже не стоит идти под горячую воду, потому что состояние может ухудшиться.

По словам Чернышовой, лучше всего принимать контрастный душ и чередовать горячую воду с более прохладной, близкой к комнатной температуре.

"Этого контраста уже будет достаточно для того, чтобы организм это воспринял как мягкое стимулирование иммунитета", – указала эксперт.

Ранее главный инфекционист Москвы, доктор медицинских наук Николай Малышев рассказал, для кого поход в баню может быть опасным. Речь идет о людях с гепатитом, анемией, эпилепсией и кожными заболеваниями в стадии обострения. Также не стоит париться, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!