Врач предупредил об опасности посещения бани

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Главный инфекционист Москвы, доктор медицинских наук Николай Малышев рассказал, что поход в баню может представлять опасность для отдельных категорий граждан.

В беседе с "Мослентой" врач предостерег людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и патологиями и тех, кто страдает от заболеваний органов дыхательной системы.

"Особенно опасны походы в баню для гипертоников. А вот тем, у кого наблюдается легкая почечная недостаточность, это, наоборот, может быть полезным, но строго под наблюдением специалистов", – добавил Малышев.

При этом абсолютным противопоказанием являются более выраженные формы почечной недостаточности.

Отдельно специалист призвал избегать бани людей с гепатитом, анемией и эпилепсией, а также при обострении кожных заболеваний. Также не стоит париться, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее врач Тимоти Легг рассказал о факторах, которые провоцируют избыточный уровень опасного холестерина в организме. В частности, из-за стресса провоцируется выработка гормонов кортизола и адреналина.