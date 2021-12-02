Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян провести новогодние праздники на свежем воздухе, с родными людьми и в своей стране, передает радиостанция "Комсомольская правда".
"Еще раз хочу попросить наших граждан оставаться в России, дома, в большие праздничные дни, привиться и провести новогодние праздники максимальное время на свежем воздухе", – сказала Попова.
Глава Роспотребнадзора отметила, что для этого есть катки, парки, возможность кататься на лыжах. По ее словам, все делается, чтобы отдых был комфортным.
Ранее сообщалось, что большинство россиян предпочли бы провести новогодние праздники у родных и близких. Желание поехать на Новый год к родственникам или друзьям озвучили 27% респондентов.
Еще 14% хотели бы отдохнуть на даче или в деревне. Многие также предпочитают путешествия. 16% выразили желание поехать на выходные в Европу, а 17% – провести это время на море, причем большинство респондентов выбирали зарубежные курорты, в том числе Египет, ОАЭ и Мальдивы.
Для десятой части опрошенных идеальным отдыхом оказалась бы поездка в горы: россияне преимущественно выбирают Кавказ, Урал и Камчатку. Еще порядка 7% россиян устроила бы поездка за город в отель с баней, SPA и развлекательной программой.
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