Россияне рассказали, где хотели бы провести Новый год

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Большинство россиян предпочли бы провести новогодние праздники у родных и близких. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование сервиса "Туту.ру".

Желание поехать на Новый год к родственникам или друзьям озвучили 27% респондентов. Еще 14% хотели бы отдохнуть на даче или в деревне. Многие также предпочитают путешествия. 16% выразили желание поехать на выходные в Европу, а 17% – провести это время на море, причем большинство респондентов выбирали зарубежные курорты, в том числе Египет, ОАЭ и Мальдивы.

Для десятой части опрошенных идеальным отдыхом оказалась бы поездка в горы: россияне преимущественно выбирают Кавказ, Урал и Камчатку. Еще порядка 7% россиян устроила бы поездка за город в отель с баней, SPA и развлекательной программой.

Ранее в АТОР сообщили, что каждый пятый россиянин хотел бы получить в подарок на Новый год туристическую путевку. При этом выяснилось, что 74% респондентов планируют провести праздничные каникулы дома.

