Врач объяснил, какие болезни могут передаваться через полотенце

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Москве 24, как часто следует менять полотенца, а также какими болезнями через них можно заразиться.

Ранее австралийский дизайнер интерьера Лиз Амайя рассказала, что полотенца, которые используются для тела после душа, необходимо стирать после каждых трех применений. По ее словам, влажная среда является идеальным местом для размножения болезнетворных бактерий. Кухонные полотенца Амайя посоветовала стирать ежедневно, а мочалки и губки, по ее словам, нужно мыть после каждого использования.

"Не может быть общей рекомендации, как менять полотенца – раз в три дня, раз в пять дней и так далее, – поскольку это зависит от того, как часто полотенце используется и как хранится. Менять полотенце после трех применений, если оно чистое и мы ничем не больны, – это очень категорично", – объяснила Чернышова.





Надежда Чернышова врач-терапевт Нужно соблюдать правила использования: приняли душ – затем полотенце расправили и высушили. Вытираться мокрым полотенцем, у которого появился уже определенный запах, точно нельзя. Менять банное полотенце раз в неделю при его правильной эксплуатации – это нормально.

Неправильное хранение полотенец, по словам врача, может привести к размножению на них грибка.

Однако наибольшую опасность представляют полотенца для рук – их, по мнению Чернышовой, можно менять каждый день. Особенно это нужно делать тогда, когда их используют очень часто и они не успевают высыхать. Кроме того, на руках домой можно принести что угодно, подчеркнула терапевт.

Теоретически через такие полотенца есть шанс подхватить коронавирус, добавила врач. Вместе с тем специалист не исключила и риск передачи туберкулеза. "Если мы ополоснули руки без мыла, то потом эти микробы могут остаться на полотенце и у следующего человека, даже если он хорошо вымыл руки, но воспользовался этим же полотенцем, микробы могут оказаться на руках", – добавила терапевт.





Надежда Чернышова врач-терапевт Также можно подхватить дерматологические заболевания, грибковые заболевания, стафилококк, различные вирусы гриппа. Всем, что передается через грязные руки, можно заразиться через грязное полотенце.

Впрочем, по мнению эксперта, это не повод отказываться от обычных полотенец и заменять их бумажными. Так, использовать последние врач порекомендовала людям с проблемной кожей лица. "Есть люди с выраженным обострением угревой сыпи, когда на лице гнойнички, вот им рекомендуется пользоваться одноразовым полотенцем. Но здоровому человеку смысла нет, если только по желанию", – подытожила Чернышова.

Ранее эксперт по стиральным машинкам Эшли Айредейл назвал ошибки, которые обычно допускают люди во время стирки. По его словам, не нужно использовать кондиционер для белья: это приводит к накоплению мыла внутри аппарата. Кроме того, эксперт рассказал, что кондиционер делает вещи легковоспламеняемыми, поэтому средство абсолютно не подходит для детского белья.

Помимо этого, еще одной ошибкой является перегруженность или недостаточная загруженность машинки. Вода, энергия и моющее средство, можно считать, тратятся впустую, если вещей слишком мало. Если же их будет очень много, срок работы машинки сократится, а вещи испортятся.

