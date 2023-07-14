Россиянам рассказали, почему у них может произойти внезапный обморок

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Человек может резко упасть в обморок из-за кратковременного нарушения кровообращения в головном мозге и резким снижением центрального систолического давления. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на кардиолога, доцента кафедры терапии медицинского факультета Госуниверситета просвещения Гранта Шехяна.

По словам эксперта, такие состояния плохо влияют на работу сердца. Если говорить проще, продолжил Шехян, то сердцу не хватает крови для нормальной работы. Резкое снижение центрального систолического давления вызывается либо снижением насосной функции сердца, либо нарушением сосудистого тонуса, уточнил кардиолог.

Шехян отметил, что первую помощь человек способен оказать себе самостоятельно. После потери сознания тело находится в горизонтальном положении, что максимально выгодно для мозга.

Скорую помощь следует вызвать, если обморок сопровождается другими симптомами. Например, это может быть головная боль, боли в груди, животе, спине, при дыхании, если есть кровь изо рта, черный дегтеобразный стул, учащенное или неритмичное сердцебиение.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что зевота может быть предвестником инсульта. Такой рефлекс возникает при нехватке кислорода для мозга. Как правило, при инсульте у человека также может быть слабость в руке или ноге, асимметрия лица.



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