Названы заболевания, при которых сельдь является запретным продуктом

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Сельдь не рекомендуется употреблять при гипертонической болезни, проблемах с почками и склонности к отекам. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Селедка содержит много соли, что показано не всем людям. Она может нанести вред при гипертонической болезни, заболеваниях почек и склонности к отечности. Потому что соль будет задерживать жидкость, повысит артериальное давление и вызовет отеки.

Диетолог добавила, что здоровым людям употребление сельди не принесет вреда. По ее словам, этот продукт славится большим содержанием полезных омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.

"Омега-3 из состава сельди оказывает противовоспалительное действие, повышает хороший холестерин, улучшает текучесть крови, помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний", – заключила Королева.

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