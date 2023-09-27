27 сентября, 12:08Общество
Названы заболевания, при которых сельдь является запретным продуктом
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Сельдь не рекомендуется употреблять при гипертонической болезни, проблемах с почками и склонности к отекам. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
Диетолог добавила, что здоровым людям употребление сельди не принесет вреда. По ее словам, этот продукт славится большим содержанием полезных омега-3 полиненасыщенных жирных кислот.
"Омега-3 из состава сельди оказывает противовоспалительное действие, повышает хороший холестерин, улучшает текучесть крови, помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний", – заключила Королева.
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