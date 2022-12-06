Диетолог назвала самую вредную рыбу для здоровья

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Тунец считается самой вредной рыбой для здоровья. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"Рыба, которая плавает давно, возрастная и крупная, например тунец, накапливает соли тяжелых металлов, и не только ртуть. И при регулярном использовании в рационе она может быть источником интоксикации", – предупредила эксперт.

Интоксикация приводит к тому, что человек начинает быстро уставать, у него снижается работоспособность, падает иммунитет, отмечает Королева.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Нарушается функция печени как основного органа детоксикации. Нарушается способность ферментов выводить накопленные метаболиты, формируется оксидативный стресс (процесс повреждения клетки в результате окисления. – Прим. ред.), на фоне которого могут возникнуть любые другие патологические процессы в организме.

По мнению диетолога, лучше всего употреблять тунец как можно реже. Вместо него стоит отдать предпочтение более безопасным видам рыбы.

"Я рекомендую в рационе использовать рыбу, небольшую по своему размеру. Они не долгожители и не накапливают в больших объемах соли тяжелых металлов. Это имеет прежде всего отношение ко всем видами тресковых рыб, они самые полезные. Они привносят в организм достаточное количество минералов и очень хорошо усваиваемый белок", – заключила Королева.

Ранее сообщалось, что соленая рыба способна вызывать развитие онкологических заболеваний. Дело в том, что при ее засолке для консервации образуются побочные продукты, рассказал фармацевт Хуссейн Абде. Последние могут повысить риск возникновения рака у человека.



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