05 октября, 11:43Общество
Врач предупредила о смертельно опасном влиянии алкоголя на пожилых
Фото: depositphotos/amphoto
Употреблять алкоголь вредно всем, однако особые риски появляются в пожилом возрасте. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
"Самый опасный напиток для пожилых – это алкоголь. Он оказывает негативное воздействие на все органы и системы", – подчеркнула эксперт.
При употреблении спиртного у пожилых людей, которые зачастую и так имеют возрастные заболевания, повышается нагрузка на сердце и сосуды. "Алкоголь вызывает тахикардию, увеличивает потребность сердца в кислороде. Он сначала расширяет сосуды, а потом их сужает. Напитки с градусом повышают артериальное давление, а в пожилом возрасте у многих уже и так есть гипертония", – объясняет диетолог.
Кроме того, алкоголь повышает нагрузку на почки, печень и поджелудочную железу. "У многих пожилых есть ожирение печени и другие ее заболевания, проблемы с почками и поджелудочной железой. При употреблении алкоголя эти органы будут страдать еще больше", – предупредила Мухина.
Ранее был назван самый опасный алкогольный напиток. Речь идет об абсенте, поскольку в нем высокое содержание спирта, а также присутствует токсичный компонент в виде полыни. Это, в свою очередь, оказывает мощное негативное влияние на весь организм. В частности, разрушаются печень и почки. Кроме того, страдает мозг, на фоне чего у человека могут возникнуть психозы и прочие неврологические проблемы.
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