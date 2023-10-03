Врач назвала мясо, которое можно есть при атеросклерозе

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Людям с атеросклеротическим поражением сосудов следует отдавать предпочтение нежирным сортам мяса. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

По ее словам, белок необходим для поддержания многих процессов в организме, поэтому от его употребления не стоит отказываться даже при атеросклерозе.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Человеку с наличием сосудистой патологии нужно обращать внимание на состав мяса. При атеросклерозе мы должны отказаться от очень жирного продукта. Пусть это будет мясо без большого количества животного жира. Оценить его качество можно просто на глаз. Это также могут быть нежирные птица, рыба.

Само мясо рекомендуется готовить щадящими способами. "Можно готовить в пароварке, мультиварке или запекать. Мясо нельзя жарить – это нарушает структуру самого белка и будет поддерживать любые патологические процессы, в том числе атеросклероз", – заключила Королева.

Ранее сообщалось, что свинина по сравнению с другими сортами мяса находится на первом месте по содержанию холестерина. В таком продукте зачастую больше жиров, чем даже в жирной баранине и говядине. Вместе с тем избыток вредного холестерина в организме ведет к увеличению риска развития атеросклероза.

