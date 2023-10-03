03 октября, 12:30Общество
Врач назвала мясо, которое можно есть при атеросклерозе
Фото: depositphotos/haarmony
Людям с атеросклеротическим поражением сосудов следует отдавать предпочтение нежирным сортам мяса. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
По ее словам, белок необходим для поддержания многих процессов в организме, поэтому от его употребления не стоит отказываться даже при атеросклерозе.
Само мясо рекомендуется готовить щадящими способами. "Можно готовить в пароварке, мультиварке или запекать. Мясо нельзя жарить – это нарушает структуру самого белка и будет поддерживать любые патологические процессы, в том числе атеросклероз", – заключила Королева.
Ранее сообщалось, что свинина по сравнению с другими сортами мяса находится на первом месте по содержанию холестерина. В таком продукте зачастую больше жиров, чем даже в жирной баранине и говядине. Вместе с тем избыток вредного холестерина в организме ведет к увеличению риска развития атеросклероза.
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