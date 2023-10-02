Названо сочетание продуктов, которое повышает скорость обмена веществ

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Употребление мяса вместе с овощами поможет повысить скорость обмена веществ и избавиться от лишних килограммов. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"Чтобы похудеть, источники полноценного белка нужно обязательно сочетать с растительными волокнами. Белок – это птица, мясо, рыба. Растительные волока – это овощные гарниры и зеленые салаты", – пояснила эксперт.



(энергия, которая расходуется на переваривание. – Прим. ред.) повышается скорость обмена веществ.

Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Для переработки мяса и овощей организм затрачивает большое количество энергии, и благодаря пищевому термогенезуповышается скорость обмена веществ.

Кроме того, такое сочетание продуктов поможет насытить организм витаминами и полноценным белком, который необходим для построения мышечной ткани, уточнила Королева.

Ранее были названы напитки, которые мешают избавиться от лишних килограммов. В частности, речь идет о латте, поскольку там присутствует много молока. В последнем содержатся калории, и если не учитывать их поступление в организм, то процесс снижения веса замедлится. Кроме того, рекомендуется отказаться от газировки, морсов, соков, компотов и других сладких напитков. Они тоже содержат дополнительные калории.

