Врач рассказала, в каком случае нужно прекращать диету

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Ухудшение самочувствия является поводом для прекращения диеты. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Если человек соблюдает определенную диету и через какое-то время начинает себя плохо чувствовать, то это неправильная диета и ее нужно прекращать. Чаще всего самочувствие ухудшается, когда есть недостаток питательных веществ", – отметила специалист.

По ее словам, самочувствие может ухудшиться у тех, кто выбирает себе диету самостоятельно, без учета анализов и рекомендаций специалиста.





Елена Соломатина врач-диетолог Если не хватает питательных веществ, у человека появляется усталость, головокружение, спутанность сознания. Наблюдается невозможность решать какие-то сложные задачи. Когда надо напрягаться физически и психологически, это часто выливается в раздражительность, слезы, может быть агрессия, то есть у человека меняется характер.

Сигналом к тому, что нужно пересмотреть свое питание, могут послужить частые простуды и незаживающие раны, поскольку из-за недостатка питательных веществ ослабляется иммунитет.

"Может ухудшаться и внешний вид. Ногти начинают слоиться, волосы выглядят безжизненными, пропадет блеск, они выпадают, кожа не в тонусе. То есть лицо выглядит достаточно утомленно", – уточнила диетолог.

Ранее россиянам рассказали, как избавиться от жира на животе. Для этого, во-первых, рекомендуется придерживаться правильного питания с ограничением калорийности рациона. В частности, заменить простые углеводы на сложные, например, вместо сладкого есть крупы, а также употреблять нежирный белок. Во-вторых, не следует забывать о физической активности. Она также будет способствовать борьбе с жиром в области талии.

