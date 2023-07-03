Диетолог рассказала, почему мужчины худеют быстрее женщин

Фото: 123RF/rostislavsedlacek

Похудение у мужчин и женщин проходит по-разному – мужчины худеют быстрее из-за гормонов и большого количества мышечной массы. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на диетолога Марию Волынкину.

"Женщины худеют медленнее, потому что у них преобладают женские половые гормоны. Плюс достигающие детородного возраста женщины не рожают, это тоже ведет к гормональным изменениям в метаболизме и влияет на организм. Женщинам важно не затягивать с родами до 40 лет", – заявила она.

Эксперт предупредила, что фигура мужчин может меняться по женскому типу, если они не будут вести активный образ жизни. В таком случае у мужчин будет преобладать жир, появится живот и обвиснет грудь.

Ранее нутрициолог Евгений Арзамасцев заявил, что правильное дробное питание, ограничение калорийности и физические нагрузки помогут избавиться от жира на животе.

Эксперт среди прочего посоветовал заменить простые углеводы, которые содержат пустые калории, на сложные. Например, вместо сладостей лучше употреблять различные крупы.

"Доктор 24": нутрициолог рассказала, какие продукты нужно исключить для похудения