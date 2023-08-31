Врач предупредила об опасных осложнениях гипертонии

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Гипертоническая болезнь может привести к кровоизлияниям в глаза, инфаркту и инсульту. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

По ее словам, зачастую гипертоники не ощущают повышенное артериальное давление, однако оно все равно оказывает негативное влияние на здоровье человека.

"Одним из грозных осложнений гипертонии являются острые нарушения мозгового кровообращения, когда на фоне повышенного давления нарушается кровоток в сосудах головного мозга. Геморрагический инсульт возникает вследствие разрыва этого сосуда. Из-за других механизмов, которые усугубляются под действием повышенного давления, может быть ишемический инсульт", – объясняет эксперт.





Татьяна Романенко врач-терапевт Гипертоническая болезнь оказывает влияние и на сердце. Увеличивается масса сердечной мышцы. Большому сердцу нужно больше питания, кислорода, а сосуды остаются теми же. Риск возникновения инфаркта миокарда возрастает.

Также гипертония оказывает пагубное влияние на сосуды глаз. "Повышенное давление может привести к кровоизлиянию в сетчатку, к ее отслойке и потом в конце концов к потере зрения", – предупредила специалист.

Людям с гипертонической болезнью рекомендуется обязательно следить за показателями артериального давления. Удерживать значения в пределах нормы можно с помощью специальных препаратов, которые назначает лечащий врач, заключила Романенко.

Ранее врач-кардиолог Юлия Маршинцева предупредила, что осенью у тех, кто страдает от гипертонии, могут наблюдаться скачки давления. По ее словам, такие проблемы провоцирует переменчивая погода в межсезонье. Наладить самочувствие поможет лечащий врач, который скорректирует дозы лекарственных препаратов, подчеркнула эксперт.

