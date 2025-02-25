Кардиолог Кондрахин назвал группы риска по развитию сердечной недостаточности

25 февраля, 15:37Общество
Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy
Люди с гипертонией и перенесенным инфарктом – в группе риска по развитию сердечной недостаточности. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин.
Он рассказал, что при сердечной недостаточности возникает нарушение насосной функции органа, после чего он не может нормально перекачивать кровь.
"Человек постепенно начинает страдать от того, что практически не может двигаться. Органы не омываются нормально кровью, кровоснабжение нарушается, кислорода не хватает, и организм чахнет", – пояснил эксперт.
Чтобы снизить риски, специалист посоветовал принимать назначенные врачом препараты, избегать стресса и чрезмерных нагрузок и не забывать о физической активности.
"Сердце надо тренировать, поэтому важно двигаться. Это может быть прогулка, плавание, езда на велосипеде и так далее", – указал Кондрахин.
Ранее врач-пульмонолог Сергей Бабак предупредил, что ощущение нехватки воздуха может наблюдаться в том числе при застойной сердечной недостаточности. Это связано с тем, что из-за плохой циркуляции крови возникает проблема с доставкой кислорода.