Кардиолог Кондрахин назвал группы риска по развитию сердечной недостаточности

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Люди с гипертонией и перенесенным инфарктом – в группе риска по развитию сердечной недостаточности. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредил врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин.

Он рассказал, что при сердечной недостаточности возникает нарушение насосной функции органа, после чего он не может нормально перекачивать кровь.

"Человек постепенно начинает страдать от того, что практически не может двигаться. Органы не омываются нормально кровью, кровоснабжение нарушается, кислорода не хватает, и организм чахнет", – пояснил эксперт.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кардиолог Гипертония, ишемическая болезнь, нарушение ритма, миокардиты, инфаркты – это все рано или поздно приводит к сердечной недостаточности.

Чтобы снизить риски, специалист посоветовал принимать назначенные врачом препараты, избегать стресса и чрезмерных нагрузок и не забывать о физической активности.

"Сердце надо тренировать, поэтому важно двигаться. Это может быть прогулка, плавание, езда на велосипеде и так далее", – указал Кондрахин.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кардиолог Необходимо уменьшить количество холестерина в питании, снизить потребление жирных сортов мяса и большого количества сдобы, где находится сливочное масло. Кроме того, нужно уменьшить потребление сахара: его высокое содержание тоже рано или поздно приводит к заболеваниям сердца.

Ранее врач-пульмонолог Сергей Бабак предупредил, что ощущение нехватки воздуха может наблюдаться в том числе при застойной сердечной недостаточности. Это связано с тем, что из-за плохой циркуляции крови возникает проблема с доставкой кислорода.

