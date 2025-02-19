Диетолог Стародубова посоветовала ежедневно употреблять фрукты, овощи и ягоды

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Для отличного самочувствия необходимо каждый день употреблять овощи, фрукты орехи и ягоды. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на диетолога Антонину Стародубову.

Специалист посоветовала россиянам ежедневно съедать минимум 400 граммов овощей и фруктов. Именно такой объем даст необходимое количество витаминов, минералов и клетчатки. Благодаря им улучшается пищеварение, иммунитет и поддерживается нормальное функционирование всех систем организма, отметила собеседник издания.

Стародубова выделила среди овощей шпинат, брокколи и цветную капусту. Первый богат витаминами К и С, последние поддерживают в норме обмен веществ. Кроме того, специалист рекомендовала употреблять полезные для кишечника яблоки и груши, цитрусовые и содержащие бета-каротин морковь и тыкву.

Для полезного питания, по словам диетолога, также необходимо включить в рацион грецкие орехи, миндаль, клюкву, бруснику, голубику и чернику. Орехи богаты полезными жирами и магнием, ягоды являются натуральными источниками витаминов и антиоксидантов, уточнила она. Для максимальной пользы Стародубова посоветовала добавлять их в салаты, каши, а зимой употреблять замороженные ягоды, поскольку они сохраняют почти все полезные свойства.

Как отметила специалист, регулярное употребление овощей, фруктов, орехов и ягод поможет поддерживать нормальный уровень витаминов, улучшить пищеварение и обмен веществ и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, эти продукты защищают организм от сезонных болезней, сообщила диетолог.

Ранее доктор медицинских наук Марият Мухина рассказала, что лук, морковь, апельсины, миндаль, печень трески и скумбрия помогут поддержать здоровье легких. В целом специалист посоветовала включить в рацион продукты с содержанием антиоксидантов, в частности кверцетина.

В свою очередь, диетолог Дарья Русакова сообщала, что травяные чаи, аптечные сборы и холодная вода способны снизить тревожность после напряженного дня. Эти напитки обладают мягким успокаивающим эффектом. Например, травяные чаи, в составе которых содержится ромашка, лаванда, мята или мелисса, позволяют расслабиться и устранить различные спазмы.