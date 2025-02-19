Диетолог Мухина назвала шесть продуктов для поддержания здоровья легких

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Лук, морковь, апельсины, миндаль, печень трески и скумбрия помогут поддержать здоровье легких. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

В целом специалист посоветовала включить в рацион продукты с содержанием антиоксидантов, в частности кверцетина.

"Он обладает противовоспалительным свойством и за счет этого помогает поддержать здоровье легких. Его много в красном луке – достаточно есть одну штуку в день", – указала врач.

Кроме того, стоит обратить внимание и на продукты с содержанием бета-каротина и витамина C.



Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Одна морковь и два апельсина в день – это хороший иммунитет и залог здоровья легких в том числе.

Также для защиты легочной ткани от окислительного стресса необходим витамин E.

"Его суточную норму можно получить, если съесть 50 граммов миндаля или одну чайную ложку печени трески", – отметила диетолог.

Помимо этого, Мухина посоветовала употреблять продукты с содержанием омега-3 жирных кислот – наиболее богата ими скумбрия. Суточную норму можно получить из 100 граммов рыбы, заключила эксперт.

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