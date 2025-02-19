Диетолог Мухина назвала шесть продуктов для поддержания здоровья легких

19 февраля, 13:25Общество
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Лук, морковь, апельсины, миндаль, печень трески и скумбрия помогут поддержать здоровье легких. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
В целом специалист посоветовала включить в рацион продукты с содержанием антиоксидантов, в частности кверцетина.
"Он обладает противовоспалительным свойством и за счет этого помогает поддержать здоровье легких. Его много в красном луке – достаточно есть одну штуку в день", – указала врач.
Кроме того, стоит обратить внимание и на продукты с содержанием бета-каротина и витамина C.
Также для защиты легочной ткани от окислительного стресса необходим витамин E.
"Его суточную норму можно получить, если съесть 50 граммов миндаля или одну чайную ложку печени трески", – отметила диетолог.
Помимо этого, Мухина посоветовала употреблять продукты с содержанием омега-3 жирных кислот – наиболее богата ими скумбрия. Суточную норму можно получить из 100 граммов рыбы, заключила эксперт.
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