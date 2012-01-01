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10 февраля, 18:07

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Терапевт Дарья Урия рассказала о неожиданных причинах кашля

Тяжело дышать: как избежать легочных заболеваний

Легочные заболевания приводят к тяжелым осложнениям, поэтому важно поддерживать здоровье дыхательной системы. Подробнее об этом рассказала врач-терапевт ГБУЗ "ГП №62 ДЗМ", филиала №4 Дарья Урия в программе "Доктор 24".

Причины болезней

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Хронический сухой кашель нередко сигнализирует о гастрорефлюксной болезни пищевода, сбое в работе щитовидной железы или нарушении нервных рефлексов. Например, симптом возникает при инсультах и инфарктах, когда ухудшается иннервация диафрагмы, рассказала Дарья Урия.

Помимо этого, на здоровье дыхательной системы серьезно влияют домашняя пыль и плесень.

В пыли размножаются бактерии, которые увеличивают риск развития пневмонии и хронических бронхитов. Эти заболевания опасны тем, что приводят к онкологии.
Дарья Урия
врач-терапевт ГБУЗ "ГП №62 ДЗМ", филиал №4

Методы исследования и профилактика

Фото: 123RF/svetazi

Пациенты часто пытаются обнаружить легочные заболевания с помощью флюорографии, однако этот метод используют при скрининге туберкулеза. Эта болезнь развивается в верхних долях легких, так как они хуже вентилируются.

Такие заболевания, как начальная стадия рака легких, сложно диагностировать на флюорографии. Именно поэтому врач в каждом индивидуальном случае решает, к каким рентгенологическим исследованиям прибегнуть.
Дарья Урия
врач-терапевт ГБУЗ "ГП №62 ДЗМ", филиал №4

Компьютерную томографию (КТ) нередко назначают курящим, а также пациентам с хроническими заболеваниями дыхательных путей. К последним относятся обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма и другие патологии.

Что касается профилактики, популярным методом стала легочная гимнастика. Она стала востребована после пандемии коронавируса, отметила врач.

Легочная гимнастика действительно вызывает гипервентиляцию легких. Однако упражнения снижают риск развития пневмонии только в тех случаях, когда это пожилой пациент и он ведет малоподвижный образ жизни. Такой способ помогает разработать легкие.
Дарья Урия
врач-терапевт ГБУЗ "ГП №62 ДЗМ", филиал №4

Пневмония же – это бактериальная болезнь, поэтому дыхательная гимнастика от нее не защитит, заключила Дарья Урия.

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