Терапевт Дарья Урия рассказала о неожиданных причинах кашля

Легочные заболевания приводят к тяжелым осложнениям, поэтому важно поддерживать здоровье дыхательной системы. Подробнее об этом рассказала врач-терапевт ГБУЗ "ГП №62 ДЗМ", филиала №4 Дарья Урия в программе "Доктор 24".
Причины болезней
Хронический сухой кашель нередко сигнализирует о гастрорефлюксной болезни пищевода, сбое в работе щитовидной железы или нарушении нервных рефлексов. Например, симптом возникает при инсультах и инфарктах, когда ухудшается иннервация диафрагмы, рассказала Дарья Урия.
Помимо этого, на здоровье дыхательной системы серьезно влияют домашняя пыль и плесень.
Методы исследования и профилактика
Пациенты часто пытаются обнаружить легочные заболевания с помощью флюорографии, однако этот метод используют при скрининге туберкулеза. Эта болезнь развивается в верхних долях легких, так как они хуже вентилируются.
Компьютерную томографию (КТ) нередко назначают курящим, а также пациентам с хроническими заболеваниями дыхательных путей. К последним относятся обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма и другие патологии.
Что касается профилактики, популярным методом стала легочная гимнастика. Она стала востребована после пандемии коронавируса, отметила врач.
Пневмония же – это бактериальная болезнь, поэтому дыхательная гимнастика от нее не защитит, заключила Дарья Урия.