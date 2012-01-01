Терапевт Дарья Урия рассказала о неожиданных причинах кашля

Легочные заболевания приводят к тяжелым осложнениям, поэтому важно поддерживать здоровье дыхательной системы. Подробнее об этом рассказала врач-терапевт ГБУЗ "ГП №62 ДЗМ", филиала №4 Дарья Урия в программе "Доктор 24".

Причины болезней

Хронический сухой кашель нередко сигнализирует о гастрорефлюксной болезни пищевода, сбое в работе щитовидной железы или нарушении нервных рефлексов. Например, симптом возникает при инсультах и инфарктах, когда ухудшается иннервация диафрагмы, рассказала Дарья Урия.

Помимо этого, на здоровье дыхательной системы серьезно влияют домашняя пыль и плесень.





Дарья Урия врач-терапевт ГБУЗ "ГП №62 ДЗМ", филиал №4 В пыли размножаются бактерии, которые увеличивают риск развития пневмонии и хронических бронхитов. Эти заболевания опасны тем, что приводят к онкологии.

Методы исследования и профилактика

Пациенты часто пытаются обнаружить легочные заболевания с помощью флюорографии, однако этот метод используют при скрининге туберкулеза. Эта болезнь развивается в верхних долях легких, так как они хуже вентилируются.





Дарья Урия врач-терапевт ГБУЗ "ГП №62 ДЗМ", филиал №4 Такие заболевания, как начальная стадия рака легких, сложно диагностировать на флюорографии. Именно поэтому врач в каждом индивидуальном случае решает, к каким рентгенологическим исследованиям прибегнуть.

Компьютерную томографию (КТ) нередко назначают курящим, а также пациентам с хроническими заболеваниями дыхательных путей. К последним относятся обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма и другие патологии.

Что касается профилактики, популярным методом стала легочная гимнастика. Она стала востребована после пандемии коронавируса, отметила врач.





Дарья Урия врач-терапевт ГБУЗ "ГП №62 ДЗМ", филиал №4 Легочная гимнастика действительно вызывает гипервентиляцию легких. Однако упражнения снижают риск развития пневмонии только в тех случаях, когда это пожилой пациент и он ведет малоподвижный образ жизни. Такой способ помогает разработать легкие.

Пневмония же – это бактериальная болезнь, поэтому дыхательная гимнастика от нее не защитит, заключила Дарья Урия.

