Терапевт Обухов назвал 5 главных гаджетов для контроля за здоровьем

Следить за здоровьем помогают не только врачи, но и гаджеты, способные определить уровень физической активности, а также качество сна. На какие устройства стоит обратить внимание, рассказал заведующий выездной медицинской службой, терапевт высшей категории и семейный врач Вячеслав Обухов в программе "Доктор 24".
Здоровье сердца и легкое пробуждение
Фитнес-браслет может измерить температуру, пульс, а также анализировать качество сна и оценить уровень физической активности, рассказал Вячеслав Обухов.
Также популярным гаджетом является тонометр, который позволяет отслеживать артериальное давление. Дело в том, что в последние годы "помолодели" заболевания сердечно-сосудистой системы. Причинами стали снижение физической активности, стресс и неправильное питание.
Кроме того, часто приобретают световой будильник, разработанный на физиологических ритмах пробуждения. Устройство имитирует восход солнца, из-за чего просыпаться намного легче, и снижает уровень кортизола – гормона стресса. Благодаря этому человек чувствует себя бодрым и полным энергии, объяснил врач.
Контроль осанки и веса
Еще один востребованный гаджет – корректор осанки. Он помогает при боли в спине, которая появляется из-за длительного статического напряжения, особенно в сидячем положении.
Терапевт не советует носить гаджет для спины постоянно или использовать в качестве способа уменьшить боль.
Полезными будут и умные весы. Принцип их работы основан на использовании четырех электродов: когда человек встает на устройство босыми ногами, микроимпульс измеряет соотношение жировой и мышечной тканей, а также массу костей.
Однако более точно оценить массу мышечной ткани поможет биоимпедансный анализ, в то время как умные весы служат личным психологическим стимулом для контроля за здоровьем, заключил Обухов.