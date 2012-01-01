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09 января, 16:28

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Терапевт Обухов назвал 5 главных гаджетов для контроля за здоровьем

Организм под контролем: какие гаджеты помогут узнать о состоянии здоровья

Следить за здоровьем помогают не только врачи, но и гаджеты, способные определить уровень физической активности, а также качество сна. На какие устройства стоит обратить внимание, рассказал заведующий выездной медицинской службой, терапевт высшей категории и семейный врач Вячеслав Обухов в программе "Доктор 24".

Здоровье сердца и легкое пробуждение

Фото: 123RF/vadymvdrobot

Фитнес-браслет может измерить температуру, пульс, а также анализировать качество сна и оценить уровень физической активности, рассказал Вячеслав Обухов.

С учетом того, что мы живем в городской среде и зачастую мало занимаемся спортом, нам важно чаще заставлять себя гулять по городу. В этом помогает фитнес-браслет с функцией побуждения к физической активности.
Вячеслав Обухов
заведующий выездной медицинской службой, терапевт высшей категории, семейный врач

Также популярным гаджетом является тонометр, который позволяет отслеживать артериальное давление. Дело в том, что в последние годы "помолодели" заболевания сердечно-сосудистой системы. Причинами стали снижение физической активности, стресс и неправильное питание.

По последним данным, гипертоническая болезнь начинает развиваться уже с 25 лет, поэтому с этого возраста стоит контролировать артериальное давление. Кроме того, подобный прибор будет полезен и для людей старше 35.
Вячеслав Обухов
заведующий выездной медицинской службой, терапевт высшей категории, семейный врач

Кроме того, часто приобретают световой будильник, разработанный на физиологических ритмах пробуждения. Устройство имитирует восход солнца, из-за чего просыпаться намного легче, и снижает уровень кортизола – гормона стресса. Благодаря этому человек чувствует себя бодрым и полным энергии, объяснил врач.

Контроль осанки и веса

Фото: 123RF/wavebreakmediamicro

Еще один востребованный гаджет – корректор осанки. Он помогает при боли в спине, которая появляется из-за длительного статического напряжения, особенно в сидячем положении.

Корректор осанки способен уменьшить дискомфорт, но имеет недостатки: он снимает нагрузку с мышечного каркаса, который поддерживает спину. Из-за этого снижается тонус мышц спины и усугубляется сутулость.
Вячеслав Обухов
заведующий выездной медицинской службой, терапевт высшей категории, семейный врач

Терапевт не советует носить гаджет для спины постоянно или использовать в качестве способа уменьшить боль.

Полезными будут и умные весы. Принцип их работы основан на использовании четырех электродов: когда человек встает на устройство босыми ногами, микроимпульс измеряет соотношение жировой и мышечной тканей, а также массу костей.

Мышцы обладают более высоким содержанием воды и электролитов, поэтому проводят электричество лучше, чем жир и кости. На этом и основаны расчеты умных весов.
Вячеслав Обухов
заведующий выездной медицинской службой, терапевт высшей категории, семейный врач

Однако более точно оценить массу мышечной ткани поможет биоимпедансный анализ, в то время как умные весы служат личным психологическим стимулом для контроля за здоровьем, заключил Обухов.

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