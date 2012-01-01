Терапевт Обухов назвал 5 главных гаджетов для контроля за здоровьем

Следить за здоровьем помогают не только врачи, но и гаджеты, способные определить уровень физической активности, а также качество сна. На какие устройства стоит обратить внимание, рассказал заведующий выездной медицинской службой, терапевт высшей категории и семейный врач Вячеслав Обухов в программе "Доктор 24".

Здоровье сердца и легкое пробуждение

Фитнес-браслет может измерить температуру, пульс, а также анализировать качество сна и оценить уровень физической активности, рассказал Вячеслав Обухов.





Вячеслав Обухов заведующий выездной медицинской службой, терапевт высшей категории, семейный врач С учетом того, что мы живем в городской среде и зачастую мало занимаемся спортом, нам важно чаще заставлять себя гулять по городу. В этом помогает фитнес-браслет с функцией побуждения к физической активности.

Также популярным гаджетом является тонометр, который позволяет отслеживать артериальное давление. Дело в том, что в последние годы "помолодели" заболевания сердечно-сосудистой системы. Причинами стали снижение физической активности, стресс и неправильное питание.





Вячеслав Обухов заведующий выездной медицинской службой, терапевт высшей категории, семейный врач По последним данным, гипертоническая болезнь начинает развиваться уже с 25 лет, поэтому с этого возраста стоит контролировать артериальное давление. Кроме того, подобный прибор будет полезен и для людей старше 35.

Кроме того, часто приобретают световой будильник, разработанный на физиологических ритмах пробуждения. Устройство имитирует восход солнца, из-за чего просыпаться намного легче, и снижает уровень кортизола – гормона стресса. Благодаря этому человек чувствует себя бодрым и полным энергии, объяснил врач.

Контроль осанки и веса

Еще один востребованный гаджет – корректор осанки. Он помогает при боли в спине, которая появляется из-за длительного статического напряжения, особенно в сидячем положении.





Вячеслав Обухов заведующий выездной медицинской службой, терапевт высшей категории, семейный врач Корректор осанки способен уменьшить дискомфорт, но имеет недостатки: он снимает нагрузку с мышечного каркаса, который поддерживает спину. Из-за этого снижается тонус мышц спины и усугубляется сутулость.

Терапевт не советует носить гаджет для спины постоянно или использовать в качестве способа уменьшить боль.

Полезными будут и умные весы. Принцип их работы основан на использовании четырех электродов: когда человек встает на устройство босыми ногами, микроимпульс измеряет соотношение жировой и мышечной тканей, а также массу костей.





Вячеслав Обухов заведующий выездной медицинской службой, терапевт высшей категории, семейный врач Мышцы обладают более высоким содержанием воды и электролитов, поэтому проводят электричество лучше, чем жир и кости. На этом и основаны расчеты умных весов.

Однако более точно оценить массу мышечной ткани поможет биоимпедансный анализ, в то время как умные весы служат личным психологическим стимулом для контроля за здоровьем, заключил Обухов.

