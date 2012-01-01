Фитнес-эксперт Каневский назвал тонкости питьевого режима во время тренировок

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как правильно употреблять воду и спортивные напитки в зависимости от вида и продолжительности тренировок.



Человек – так называемый гетеротрофный организм. Это означает, что для нормального существования нам постоянно нужны питательные вещества извне.

Мы не способны внутри организма сами продуцировать жиры, белки, углеводы, витамины и другие химические элементы. Ну а раз человеку нужно постоянно себя подпитывать, важно понимать, что от своевременного приема тех или иных веществ будет напрямую зависеть не только качество жизни, но и, например, отдача от тренировок.

Поэтому сегодня мы разберем, какие виды спортивных напитков нужно употреблять в зависимости от вида деятельности и почему это так важно.

До сих пор существует миф, что во время занятий нельзя употреблять жидкость. Мол, это опасно для почек, сердца и вообще создает тяжесть в животе, что отвлекает от тренировочного процесса. На самом деле это серьезное и даже опасное для здоровья заблуждение, ведь вода – главное питательное вещество нашего организма. Ее дефицит не только сказывается на качестве тренировок – возникают также риски получить обезвоживание или тепловой удар (если заниматься в жаркую погоду). Поэтому пить во время тренировки не просто можно, но и нужно.

Да, питьевой режим должен быть правильным, ведь тяжесть в животе действительно может возникнуть, если употребить одновременно большой объем жидкости. Это связано с особенностями работы пищеварительной системы, ведь вода не всасывается непосредственно в желудке, этот процесс начинается только в тонком кишечнике. И если одновременно выпить большой объем (порядка 200 миллилитров), вода просто задерживается в желудке, из-за чего и возникает ощущение тяжести (при этом чувство жажды не проходит).

То есть пить маленькими глотками – идеальный вариант, чтобы давать организму необходимое количество жидкости.

Нормой же можно считать от полулитра до литра воды за час в зависимости от интенсивности тренировки, а также температурного режима.

Совершенно очевидно, что в жаркую погоду потребность в воде будет существенно выше, чем при занятиях зимой на свежем воздухе. При этом в теплую погоду нужно пить охлажденную воду, а вот в холодную – немного теплую. Это важно с точки зрения правильной терморегуляции.

Но стоит пить только воду или есть смысл обратить внимание на разного рода спортивные напитки?

Здесь все так же зависит от ряда факторов: цели занятий, их интенсивности и продолжительности, а также температурного режима.

Когда мы говорим о фитнесе, если человек проводит в клубе не больше часа, пол-литра обычной воды без газа и красителей более чем достаточно для закрытия потребности организма в жидкости и минеральных солях.



Если же тренировки длятся большее время или они высокоинтенсивные, то в зависимости от направления актуально применение соответствующего спортивного напитка. Например, при длительных занятиях с постоянным высоким пульсом (бег на длительные дистанции, единоборства, кроссфит) одной воды для восстановления будет недостаточно. И это связано с тем, что вместе с потом человек теряет так называемые минеральные соли, дефицит которых сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, а также всей мускулатуры тела. Чтобы решить эту проблему, актуально употребление изотонических напитков, которые в разных формах представлены на рынке.

Задача изотоника – поддерживать водно-солевой баланс, а также давать дополнительную энергию, так как в нем содержится небольшое количество углеводов.

Для тех, чьи тренировки направлены на снижение жировой массы тела, актуально использовать концентрат или готовые напитки с добавлением Л-карнитина. Данное вещество доказанно ускоряет метаболизм в жировых клетках во время аэробной нагрузки, что и способствует более быстрому получению результата.

А вот для любителей силовых тренировок (бодибилдинг, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика, а также гиревой спорт) актуально применение напитка с добавлением аминокислот ВСАА. Их задача – защищать мышечную ткань от воздействия гормона кортизола, который буквально разрушает мышечную ткань во время занятия. Применение ВСАА улучшает мышечную выносливость, силу, а также способствует более быстрому восстановлению мышечной ткани в период отдыха.

Важно: вне зависимости от вида тренировок и напитка, который вы выбираете, нужно помнить, что, во-первых, необходимо также употреблять должное количество обычной воды. Во-вторых, спортивные напитки пьют только в дни тренировок. Не стоит их употреблять каждый день, так как вещества, которые в них содержатся, просто не будут работать.