Фитнес-эксперт Каневский назвал ошибкой запрет на тренировки друзей и супругов в зале

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, имеют ли право фитнес-клубы запрещать совместные тренировки друзей или супругов.



Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/uniracy

В Сети появилось видео, на котором тренер фитнес-клуба делает замечание двум девушкам, занимающимся вместе. Сотрудница высказалась, что им нельзя друг другу подсказывать и корректировать технику выполнения упражнения, так как это считается "ведением персональной тренировки". А раз так, для этого нужно оплачивать аренду зала в размере 40 тысяч рублей. На все доводы девушек, что они просто по очереди выполняют одни и те же упражнения, а их корректировка является нормой тренировочного процесса, сотрудница возразила: это не имеет значение, и если подобное повторится еще раз, клуб будет вынужден расторгнуть с ними договоры.

Прав ли тренер клуба и кто действительно имеет право проводить персональные тренировки, – разберем в этом материале.

В свое время я работал в одной из самых крупных сетей фитнес-клубов в России, куда попасть персональным тренером было, без преувеличения, престижно. К соискателям на эту должность предъявляли высокие требования: профильное образование, наличие соответствующего определенному направлению сертификата, спортивные регалии, обязательный стаж работы в отрасли.

Зал был в зоне ответственности тренера: проводить первичные инструктажи, консультации и персональные занятия имел право только он. Но с учетом того, что у клуба была медицинская лицензия и все клиенты обязательно проходили фитнес-тестирование, на основании которого тренер рекомендовал соответствующую нагрузку, ни у кого даже не возникало желания воспользоваться услугами стороннего специалиста. Более того, это было строго запрещено на уровне контрактов, которые заключались с посетителями во время приобретения абонемента.

При этом всегда допускалась возможность совместных тренировок двух людей, которые ходят вместе, например супругов или друзей. Правда, в такой ситуации ни клуб, ни персонал тренажерного зала уже не нес ответственность как за качество процесса, так и за возможные травмы клиентов. Что, к слову, касается и тех, кто предпочитает заниматься самостоятельно, а их большинство.

Другими словами, нет никаких объективных оснований препятствовать совместной тренировке двух постоянных посетителей, которые предпочитают работать в таком формате.



При этом я лично много раз наблюдал и пресекал другие ситуации. Например, клиенты, которые не могут или не готовы работать с персональным тренером, ищут возможность получить бесплатный совет или даже консультацию у более "продвинутого" посетителя фитнес-клуба. Хотя, как я сказал раньше, если это не сотрудник зала, так поступать запрещено. Однако многим это не мешает получать консультации подобным методом. Когда такое происходит регулярно, работник клуба может сделать замечание.

Бывают и обратные ситуации, когда "продвинутый" клиент просто будучи общительным начинает давать консультации или советы всем посетителям подряд. Да, у него нет корыстных целей, однако он не сотрудник компании, а значит, это запрещено.

Но бывает и так, что сторонний тренер приобретает абонемент в фитнес-клуб и ведет с собой двух-трех "друзей", с которыми проводит персональные занятия под видом "совместных тренировок". Причем профессиональному сотруднику подобные схемы всегда хорошо видны со стороны. В такой ситуации администратор, менеджер или сотрудник тренажерного зала тоже имеет право сделать замечание, так как на территории клуба ведется коммерческая деятельность "мимо кассы".

Получается, тренер клуба на видео превысила свои полномочия? Совершенно верно! Причем это ситуация, доведенная до абсурда.

Если придерживаться озвученного сотрудником подхода, в клубе должны быть полностью запрещены онлайн-занятия клиентов со своими тренерами. Какая разница, где находится специалист, в "телефоне" или лично в зале?! По ее логике, раз он тренирует человека, значит, обязан оплатить аренду.

А что говорить о бесконечных мобильных приложениях для занятий? Ими пользуется огромное количество людей. Получается, вообще нужно запретить брать с собой телефон в зал? Согласитесь, звучит очень странно.

На мой взгляд, клуб, где произошел инцидент, создал условия, которые сильно повлияли на его репутацию, а значит, и лояльность клиентов. Как показывает практика, именно из-за плохого отношения к клиентам или сотрудникам, а также неправильной ценовой политики, закрываются не только небольшие залы, но и крупные сетевые игроки. Причем происходит это с завидной регулярностью.

Фитнес-индустрия и так считается малорентабельным бизнесом, поэтому вот так отпугивать клиентов – серьезная ошибка. Благо в ситуации на видео вопрос все же удалось урегулировать миром: представитель клуба рассказал изданию "Подъем", что с тренерским персоналом провели беседу на тему корректного общения с клиентами, а самим девушкам предложили несколько месяцев бесплатного доступа в любой зал сети.

