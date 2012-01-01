Эксперт Каневский перечислил лучшие подарки для любителей фитнеса

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, что можно подарить на Новый год любителям регулярных тренировок.



В Москве началась традиционная предновогодняя суета: большинство горожан после работы прямиком направляются в торговые центры за подарками для коллег, родных и близких. При этом вопрос "что подарить конкретному человеку?" часто вызывает некий ступор, особенно если у человека все есть.

Сегодня я расскажу, на какие подарки можно обратить внимание, если ваш близкий человек регулярно занимается фитнесом или спортом.

Как бы изначально ни казалось странным, но отличным подарком может стать спортивное питание. Это связано с тем, что из-за санкций, а также роста курса валют некоторые виды востребованного спортивного питания стали стоить баснословных денег. Например, в фасовке по 900 граммов упаковка импортного протеина стоит около 4 500 рублей, а российский аналог – 2 500 рублей в среднем. Если человек занимается регулярно, такой упаковки хватает с трудом на месяц. То есть подарок получается весьма дорогим, при этом полезным для получателя, ведь он будет точно его использовать.

Поэтому, если вы хотите подарить спортивное питание, все, что вам нужно знать перед приобретением, – каким видом фитнеса или спорта занимается человек и какое питание в соответствующем направлении актуально.

Чаще тот же протеин как самый распространенный вид спортпита используют люди, занимающиеся в тренажерном зале, кроссфит-направлениях, а также многие представители единоборств.

Еще отличным подарком для любителей потягать железо или занятий на турниках будет жидкая магнезия. Ее задача – сделать кожу ладоней максимально сухой, что повышает сцепление с турником или штангой, позволяя дольше и качественнее выполнять упражнение. Обычно для решения данной задачи используют классическую, сухую магнезию, хорошо знакомую всем штангистам. Но она сильно пачкается, ее нужно наносить практически перед каждым подходом (увеличивая расход), а еще от нее много пыли, которую приходится постоянно вдыхать, что просто делает использование вредным для здоровья.

Жидкая же магнезия наносится на руки один раз за всю тренировку, она не пылит, при этом обладает наилучшими потребительскими свойствами. Стоимость одного флакона такой магнезии – 800–1 000 рублей.

Для любителей единоборств список подарков может быть практически бесконечным, так как экипировка при регулярных тренировках практически "горит" на человеке. Я сам активно занимаюсь тайским боксом и знаю, что боксерская майка или шорты выдерживают полгода-год интенсивных занятий. Связано это с тем, что происходит сильное трение ткани из-за активных движений, а при спаррингах экипировку портят липучки на боксерских перчатках. Другими словами, комплект новой формы по конкретному виду единоборств или другая экипировка (боксерские перчатки для соответствующего направления – бокс, тайский бокс, ММА, самбо, – боксерские бинты, накладки на голени или рюкзак для экипировки) станут великолепным подарком на новогодние праздники. Главное – не ошибиться с направлением, в котором занимается ваш друг или знакомый.



Еще отличным подарком "бойцу" может стать сертификат. Нет, не в магазин единоборств или спортивного питания. В стоматологию. Да-да, вы не ослышались. Только сертификат будет не на диагностику состояния зубов или гигиену полости рта, а на создание персональной боксерской капы.

Зачем? Капа – важный элемент защиты зубов при спаррингах. При этом многие покупают недорогие капы, которые нужно нагревать в кипятке, а потом через неприятные ощущения зажимать зубами, чтобы она приняла форму прикуса. Думаю, несложно догадаться, что такой метод работает слабо и капа не будет плотно прилегать к каждому зубу. Именно поэтому многие стоматологические клиники предлагают услугу создания индивидуальной капы по слепку зубов. На мой взгляд, это прекрасный подарок для человека, который регулярно "стоит в парах". Стоимость такой капы – от 8 000 рублей.

В принципе, возвращаясь к экипировке, для человека, который увлечен, всегда есть что подарить. От футболок и шорт до кроссовок, лыжных палок или коньков. Главное – знать размер соответствующей одежды или обуви. Хотя, как несложно догадаться, в данном случае можно ограничиться сертификатом на комфортную сумму в соответствующий специализированный магазин.

А еще хорошим подарком может стать фитнес-коврик, особенно для тех, кто занимается дома с собственным весом тела, а также для любителей йоги, пилатеса и других похожих направлений. Причем это очень хороший подарок, ведь те, кто ходит на групповые уроки в фитнес-клуб или заведения студийного формата, часто отдают предпочтение именно личным коврикам (что вполне логично с точки зрения гигиены). А это значит, фитнес-мат будет прекрасным подарком. Стомость действительно хорошего, качественного изделия, которое прослужит долго, начинается от 4 000–5 000 рублей.

А еще хорошим подарком могут стать персональные тренировки. Как правило, это актуально для тех, кто приобрел абонемент в фитнес-клуб, но посещает его крайне редко либо занимается без четко выраженного результата.

Здесь цена будет зависеть как от уровня клуба (эконом, бизнес, премиум), так и от квалификации конкретного тренера. Как правило, средняя цена за одну персональную тренировку – 2 500 рублей.